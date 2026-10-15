La cartera digital incorpora la consulta del cens electoral, el carnet d’animals de companyia i un lector de codis QR

L’Executiu ha anunciat aquest dijous les novetats que incorporarà la cartera digital, sent la principal la incorporació del carnet d’animals de companyia, així com la opció de revisar el cens electoral i un lector de codis QR per verificar l’autenticitat de les credencials. L’objectiu, segons el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, és «recollir totes les credencials dels usuaris a nivell nacional. El que permetem amb aquesta nova versió és reordenar, classificar i reorganitzar totes aquestes credencials i fixar fins i tot unes preferències, aquelles que utilitzem més sovint».
Així doncs, i a partir d’avui, s’incorpora com a novetat a la cartera digital l’opció de consultar el cens electoral. De cara a les pròximes eleccions, previstes per a l’any vinent, els usuaris de la cartera digital podran revisar aquesta informació i comprovar on han d’anar a votar, sense necessitat de desplaçar-se al centre comunal. Segons ha afirmat Rossell, «estem a finals de mandat i d’aquí poc ens trobarem amb unes eleccions i, per tant, aquí hem cregut convenient que totes les persones que abans es desplaçaven als comuns per veure el cens electoral disposin d’aquesta informació directament a la cartera».
«Hem cregut convenient que totes les persones que abans es desplaçaven als comuns per veure el cens electoral disposin d’aquesta informació directament a la cartera» – Marc Rosell
També es preveu que el lector de codis QR actuï com un sistema de verificació de les credencials perquè tercers, com ara agents de l’autoritat, puguin comprovar-ne la validesa de manera ràpida i còmoda. «La mateixa aplicació tindrà un lector de credencials i podrà permetre a una altra persona verificar que aquesta credencial és la correcta«, ha declarat Rossell. Altrament, el ministre també ha posat èmfasi en el carnet d’animals, el qual permetrà als propietaris disposar de la identificació dels seus animals directament a l’aplicació. «El que hem volgut és, a part de les personals, tenir aquesta identificació de la nostra mascota a la cartera digital», s’ha assenyalat des de l’Executiu.
Des de Govern també s’està treballant conjuntament amb els comuns per eliminar certificats administratius i simplificar certs processos. Unes demandes que s’intensifiquen en casos com l’obtenció de determinats forfets d’esquí, els quals requereixen presentar el certificat de residència. En aquest aspecte, Rossell ha assegurat que s’hi està treballant, tot i que no preveu que s’incorpori el forfet de cara a aquesta temporada d’hivern. «Estem treballant amb els comuns per anar eliminant totes aquestes consultes que es fan o documentació que es demana al ciutadà i, a poc a poc, anem simplificant. No per aquesta temporada, però potser per la pròxima temporada, el forfet d’esquí també el podrem tenir a la cartera digital».
Una altra demanda en què l’Executiu també treballa, juntament amb FEDA, és la incorporació de la targeta de transport públic a l’aplicació ‘Mou-te’ i la seva integració a la cartera digital. Tanmateix, el ministre ha reconegut que la incorporació presenta dificultats tecnològiques relacionades amb els sistemes de pagament i validació: «Quan no hi ha un únic registre i, a més a més, hi ha aspectes de pagament i de validació quan passes cada cop al transport, això requereix un estudi més aprofundit».
«Nosaltres demanem ser un més dins de l’àmbit europeu, però ells encara no han tancat el cercle on s’estan comunicant plenament amb tota la informació» – Marc Rosell
Finalment, des de Govern també s’ha mencionat la voluntat de continuar els treballs per aconseguir que la cartera digital sigui reconeguda fora del Principat, especialment a Espanya i França. Rossell ha aclarit que, tot i el suport de països com Espanya, cal avançar cap a un reconeixement europeu que permeti utilitzar la cartera en diferents països sense necessitat de negociar acords bilaterals individualment. Així mateix, ha recordat que el desenvolupament de la cartera andorrana ja es fa tenint en compte els estàndards necessaris per facilitar-ne l’homologació: «No només una relació més bilateral, sinó una relació més europea. Nosaltres demanem ser un més dins de l’àmbit europeu, però ells encara no han tancat el cercle on s’estan comunicant plenament amb tota la informació».
Més enllà de les novetats, també s’ha fet un balanç de l’evolució de la cartera des de la seva implementació l’any 2025. Segons mostren les xifres, un de cada tres ciutadans ja disposa d’aquesta aplicació, la qual compta actualment amb uns 25.067 usuaris i registra 25.590 autenticacions mensuals. D’aquests, el 67% tenen entre 19 i 30 anys, mentre que els majors de 60 anys representen el 15%, i la xifra més baixa correspon a les persones d’entre 16 i 18 anys, que representen només el 2% del total. En el moment del seu llançament, la cartera comptava amb tan sols 15 credencials i es preveu arribar a les 26 cap a finals d’aquest any. Així mateix, s’està treballant perquè de cara al 2027 s’arribi a les 33 i a les 38 cap al 2028, juntament amb noves funcionalitats com la signatura de documents o la gestió de la validació de les credencials registrades.