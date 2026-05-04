  • La presidenta suplent del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Noemí Amador. | Consell General / Sergi Pérez
Demanda parlamentària

Andorra Endavant entra una pregunta urgent per la manca de substitucions de docents als centres educatius del país

El grup alerta que la manca de relleus obliga a reorganitzar horaris i pot deixar alumnes mesos sense algunes matèries als centres educatius

La presidenta suplent del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Noemí Amador, ha presentat una pregunta oral urgent al Govern per la manca de substitucions específiques de professorat en determinades matèries. Segons exposa la formació, aquesta situació obliga els centres educatius a reorganitzar els horaris per cobrir les absències, fet que comporta que docents d’altres especialitats assumeixin hores lectives.

Així, Andorra Endavant adverteix que aquesta pràctica, tot i garantir la continuïtat de les classes, pot afectar “la qualitat de l’ensenyament, l’equilibri curricular i el seguiment acadèmic de l’alumnat” i apunta que, en alguns casos, hi ha matèries que no s’arriben a impartir durant mesos. A més, el grup assenyala que aquesta dinàmica incrementa la càrrega de treball i la pressió sobre el professorat, el qual es veu obligat a assumir aquestes hores.

Davant d’aquest escenari, Amador ha demanat a l’Executiu quines mesures està adoptant per garantir la substitució efectiva del professorat absent en cada especialitat i evitar que les absències es cobreixin amb professorat d’altres matèries, amb l’objectiu d’assegurar la qualitat educativa i el correcte desenvolupament curricular de l’alumnat.

