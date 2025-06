Accés a l’habitatge

Andorra disposarà de 500 pisos de lloguer assequible destinats al parc públic a finals de legislatura

Una vintena de renúncies al bloc de Sant Joan de Caselles a Canillo per la seva ubicació allunyada de les parròquies centrals

El Govern ha confirmat que a finals d’aquesta legislatura hi haurà disponibles uns 500 habitatges destinats exclusivament al parc públic. Aquesta xifra no inclou els immobles que es podrien afegir gràcies a la llei òmnibus. “Crec que s’estan fent mesures decidides per a la qüestió de l’habitatge”, ha declarat la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol.

Segons la titular de la cartera, diversos projectes es troben actualment en fase de tramitació o execució. Entre ells, l’edifici de Sant Joan de Caselles, on una vintena de persones han renunciat a l’adjudicació “per la distància respecte de les parròquies centrals”, ha indicat Marsol. També ha informat que l’edifici d’Encamp està pràcticament finalitzat, i que els de Font de Ferro i Arinsal es troben en una fase molt avançada. “A final d’aquest any, tal com vam dir, sobre o potser una mica més de 200 habitatges dins d’aquest parc públic” estaran disponibles, ha precisat.

La previsió és posar al mercat uns 300 pisos més l’any 2026, la qual cosa permetria arribar a un total de 500 l’any 2027. “Estem demostrant que el tema de l’habitatge ens preocupa molt, és la nostra prioritat i volem tindre aquest parc públic de cara a poder prendre decisions l’any 2027, que tots sabem que tenim la qüestió de les pròrrogues que finalitzen”, ha remarcat la ministra.

A banda dels pisos públics, Marsol ha assenyalat que gràcies a la llei pel creixement sostenible i el dret a l’habitatge –que inclou mesures com les cessions de pisos buits o la renúncia de llicències d’ús turístic– podrien incorporar-se fins a 500 pisos més. “Calculo que podríem arribar a 500 pisos més, a part dels 500 del parc públic. Si poguéssim aconseguir aquesta xifra, crec que seria un pas molt important”, ha puntualitzat.

Actualment, més de cent apartaments turístics han renunciat a la seva llicència. “Ara estem analitzant a veure si han entrat al mercat de lloguer o al mercat de compra”, ha comentat la ministra.

Marsol ha anunciat que el l’Executiu ultima un programa d’avals per facilitar l’accés a l’habitatge en règim de propietat. “No podem continuar tenint pràcticament un 70% de la població en pis de lloguer”, ha expressat. El nou programa, que la ministra ha qualificat de “molt ambiciós”, vol facilitar que la ciutadania pugui accedir a la compra d’un immoble.

Segons ha detallat, la proposta inclourà condicions més flexibles per ajustar-se als ingressos mitjans del país, com ara quotes assumibles i terminis de pagament més llargs. El llindar de preus amb què treballa el Govern oscil·la entre els 400.000 i els 600.000 euros. “Esperem que el programa tingui una bona resposta”, ha conclòs.