Tecnologia

Andorra Digital organitza una jornada per com millorar la relació entre l’administració pública i la ciutadania

Durant la sessió d'aquest dilluns s’han exposat casos pràctics i estratègies reals que estan implementant administracions d’altres països

Fins a 25 directius de parapúbliques i responsables de diferents departaments de l’administració pública han participat aquest dilluns en una jornada de treball organitzada per Andorra Digital i Salesforce, referent global en solucions de gestió de la relació amb el ciutadà, per impulsar una nova mirada sobre com ha de ser la relació entre l’administració pública i la ciutadania. L’objectiu, han esmentat, ha estat millorar l’experiència del ciutadà en la seva interacció amb els serveis públics perquè sigui més àgil i personalitzada basada en l’ús intel·ligent de la tecnologia.

Durant la sessió, s’han exposat casos pràctics i estratègies reals que estan implementant administracions d’altres països, amb eines que optimitzen processos interns i permeten oferir respostes més ràpides i alineades amb les necessitats de la ciutadania. També s’ha abordat com la digitalització pot contribuir a una gestió pública més sostenible, transparent i resilient.