El 64% dels andorrans no se sent representat per cap formació política, diu una enquesta impulsada per Virtus

La desafecció política continua guanyant pes entre la ciutadania. Una enquesta impulsada per Virtus revela que el 64% dels residents majors d’edat amb nacionalitat andorrana asseguren que no se senten representats per cap dels partits polítics actuals. L’estudi també apunta a un electorat cada vegada menys fidelitzat, amb gairebé la meitat dels votants afirmant que decideixen el seu suport electoral en funció del context polític i social del moment.
Així doncs, les dades dibuixen un escenari de distanciament respecte a les formacions existents. De fet, només un 36% dels enquestats manifesta identificar-se amb alguna opció política, una tendència que l’informe assenyala com especialment accentuada entre els sectors més joves de la població. L’enquesta també reflecteix una percepció crítica sobre la situació política del país, ja que un 36,9% dels participants la qualifica de dolenta o molt dolenta, mentre que només un 16,3% la considera bona o molt bona. La majoria, un 46,9%, la valora com a regular.
Pel que fa a les preocupacions ciutadanes, l’habitatge destaca de manera clara com el principal problema a resoldre. En aquest sentit, el 78% dels enquestats el situa entre les prioritats del país, molt per davant dels salaris (59%) i del cost de la vida (44%). Completen el llistat de principals inquietuds la sanitat (28%), la immigració (27%), les condicions laborals (23%) i la mobilitat i el trànsit (23%).
L’estudi assenyala igualment que la seguretat ciutadana és percebuda com una de les grans prioritats nacionals, juntament amb la fortalesa econòmica, la defensa de la sobirania d’Andorra i la preservació de la identitat pròpia. En aquest context, una de les conclusions destacades és l’existència d’espai per a noves opcions polítiques. Un 50,9% dels participants considera que en l’actual escenari andorrà hi tindria cabuda un nou partit conservador. Segons Virtus, aquesta percepció respon a una demanda creixent de projectes centrats en la gestió, la seguretat, la qualitat institucional, la sostenibilitat econòmica i la defensa del model de país.
Cal esmentar que l’enquesta es va realitzar durant el mes d’abril mitjançant entrevistes en línia a una mostra de 307 residents andorrans majors d’edat amb nacionalitat andorrana. El marge d’error és del ±5,6% amb un nivell de confiança del 95%.