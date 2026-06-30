Andorra Digital detecta un intent de suplantació d’identitat a través d’un servidor extern de correu electrònic

Andorra Digital ha detectat un intent de suplantació d’identitat (‘email spoofing’) mitjançant el qual tercers han intentat enviar correus electrònics fraudulents fent-se passar per l’entitat des d’un servidor extern. Segons ha informat l’organisme, l’anàlisi tècnica ha confirmat que els missatges s’han enviat des del servidor extern webmail.reagan.com, amb l’objectiu d’aparentar que provenien de l’equip d’Andorra Digital. Els correus, a més, estaven redactats en anglès.
L’entitat ha remarcat que els seus sistemes no s’han vist compromesos gràcies als mecanismes de protecció i detecció actius. Una vegada identificat l’incident, s’han activat de manera immediata els protocols de resposta previstos i s’ha notificat el cas tant a SpamCOP com a les autoritats competents en matèria de seguretat.
Arran dels fets, Andorra Digital ha fet una crida als usuaris perquè mantinguin una actitud preventiva davant de qualsevol correu electrònic sospitós. En aquest sentit, recomana verificar l’origen real dels missatges abans d’interactuar-hi, evitar obrir enllaços o descarregar fitxers adjunts si hi ha dubtes sobre la seva autenticitat i contactar directament amb l’entitat per confirmar la veracitat de qualsevol comunicació que aparenti provenir de l’organisme.