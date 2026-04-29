Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Oficines d'Andorra Business. | Andorra Bussiness
El Periòdic d'Andorra
Més ajuts per al teixit empresarial

Andorra Business incrementa fins a 180.000 euros les subvencions per reforçar el rendiment de les empreses

La convocatòria, oberta fins al 29 de maig, amplia el pressupost i busca facilitar l’accés a serveis especialitzats per impulsar la innovació

Andorra Business ha obert la convocatòria de subvencions per a empreses corresponent al 2026 amb una dotació total de 180.000 euros, fet que suposa un augment proper al 30% en comparació amb l’exercici anterior.

Aquest programa, en funcionament des del 2018, dona resposta a la demanda creixent registrada en les darreres edicions i busca ampliar l’abast d’unes ajudes que s’han consolidat com una eina per impulsar el desenvolupament del teixit empresarial del país.

L’objectiu de la iniciativa és millorar la competitivitat de les empreses facilitant l’accés a serveis especialitzats que permetin evolucionar cap a models de negoci amb més valor afegit i orientats a la sostenibilitat.

Les ajudes cobreixen fins al 80% dels projectes amb un màxim de 6.000 euros per empresa beneficiària

La directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha explicat que “les subvencions podran cobrir fins al 80% del cost dels projectes o serveis contractats, fins a un màxim de 6.000 euros”, i ha afegit que “aquest mecanisme contribueix a reduir barreres d’accés i a accelerar la implementació d’iniciatives estratègiques”.

Segons ha detallat, aquestes ajudes estan especialment orientades a les petites i mitjanes empreses, que representen la major part dels beneficiaris, i permeten impulsar projectes vinculats a l’expansió internacional, la innovació, l’optimització empresarial o la sostenibilitat.

El termini per presentar sol·licituds s’ha iniciat el 29 d’abril i finalitzarà el 29 de maig. En cas que hi hagi disponibilitat pressupostària, es preveu una segona convocatòria entre el 23 de setembre i el 30 d’octubre.

Des de la seva posada en marxa, el programa ha donat suport a més de 300 empreses amb un import acumulat superior als 1,3 milions d’euros. En l’última edició, més d’una trentena de negocis, principalment pimes, es van beneficiar d’aquestes ajudes en sectors com la tecnologia, els serveis, el comerç o la salut.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu