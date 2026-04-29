La delegació catalana a Andorra reforça la cooperació institucional i impulsa projectes conjunts en tres anys

La delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra ha complert tres anys de funcionament, des que Anna Vives va assumir el càrrec com a primera representant de l’executiu català al Principat a l’abril del 2023.
Durant aquest període, l’organisme ha centrat la seva activitat en enfortir les relacions institucionals entre la Generalitat i el Govern d’Andorra, així com en promoure interessos catalans en àmbits com l’economia, la cultura o l’educació, i donar suport a la comunitat catalana resident al país.
En col·laboració amb el Ministeri d’Afers Exteriors d’Andorra, s’han impulsat dos plans de treball que abasten els períodes 2024-2026 i 2026-2030. Aquests inclouen diversos grups temàtics en àrees com salut, infraestructures, gestió de residus, medi ambient, interior, afers socials o llengua i cultura, amb reunions periòdiques per fer-ne seguiment.
Al llarg dels tres anys, s’han organitzat i coordinat una quarantena de reunions en el marc d’aquests grups, que se sumen a més de 200 trobades institucionals per abordar diferents àmbits de cooperació amb institucions i entitats del país.
Aquest treball ha permès assolir avenços concrets, com l’obtenció de finançament europeu per al projecte del Tramvalira, la signatura d’acords en l’àmbit sanitari per a la donació de còrnia i el trasllat urgent de pacients, així com convenis de cooperació en matèria de seguretat i emergències.
També s’han desenvolupat iniciatives per fomentar la presència d’empreses i productors catalans al mercat andorrà, així com accions de promoció cultural i educativa, incloent projectes vinculats al talent, la producció audiovisual o l’orientació acadèmica.
En paral·lel, la delegació ha impulsat recursos d’acompanyament per a la comunitat catalana, com guies informatives i eines de comunicació per facilitar l’arribada i integració al Principat.
La delegada ha assenyalat que “la tasca de la delegació ha de ser discreta i, en moltes ocasions, és com una cursa de fons”, i ha afegit que “el balanç d’aquests tres anys demostra que s’ha anat avançant en diferents aspectes d’interès compartit i que la relació entre els dos governs s’ha intensificat i s’ha enfortit”.