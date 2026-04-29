La Guàrdia Civil deté dues persones amb 1 kg d’haixix, CBD i diners en efectiu a la duana de la Farga de Moles

La Guàrdia Civil ha detingut dues persones per un presumpte delicte contra la salut pública després d’intervenir 1.000 grams d’haixix a la duana de la Farga de Moles, en una actuació que va tenir lloc el dilluns 20 d’abril. Els fets es van produir cap a les 14.00 hores, quan els agents del Resguard Fiscal van aturar un vehicle amb matrícula andorrana que es dirigia cap al Principat des de territori espanyol. Durant una primera inspecció visual, els efectius van detectar una actitud nerviosa per part dels ocupants, els quals, a més, van oferir versions contradictòries sobre els diners que portaven.
Davant aquestes sospites, els agents van procedir a una inspecció més exhaustiva del vehicle. En el transcurs de l’escorcoll, van localitzar als seients posteriors una bossa amb la substància estupefaent distribuïda en diversos paquets. A més de l’haixix, es van intervenir tres paquets de CBD de 10 grams cadascun, una bàscula de precisió —habitualment associada a la distribució de droga— i 235 euros en bitllets fraccionats.
Segons ha informat el cos policial, aquesta actuació s’emmarca en les tasques de control duaner que té encomanades la Guàrdia Civil en coordinació amb l’Administració de Duanes i Impostos Especials, amb l’objectiu de prevenir el contraban i el tràfic il·lícit de substàncies estupefaents, així com altres delictes de caràcter fiscal.