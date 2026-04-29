  Presentació de la nova edició del cicle 'Geografies'. | Comú d'Ordino
“Una finestra oberta al món”

El Senegal serà el país protagonista de la nova edició del cicle ‘Geografies’ pels 20 anys de relacions diplomàtiques

El programa tindrà lloc a Ordino, del 4 al 9 de maig, amb activitats gratuïtes i abordarà la realitat social, cultural i històrica del país africà

Ordino ha presentat una nova edició del cicle cultural ‘Geografies’, el qual se celebrarà del 4 al 9 de maig a l’Era del Raser i que enguany estarà dedicada al Senegal. La tria del país respon a la commemoració del 20è aniversari de les relacions diplomàtiques entre Andorra i el Senegal, una efemèride que ha servit de fil conductor per a aquesta edició. La consellera de Cultura, Mònica Armengol, ha posat en relleu la consolidació del cicle com “una finestra oberta al món des d’Ordino”, destacant la seva capacitat d’apropar realitats culturals diverses a la ciutadania amb activitats gratuïtes i accessibles. En la mateixa línia, ha subratllat que el programa d’enguany pretén oferir “un Senegal contemporani, divers i dinàmic”, allunyat de visions estereotipades.

La programació inclou propostes que aborden diferents vessants del país, des dels àmbits social i històric fins a les expressions artístiques actuals. El cicle s’inaugurarà dilluns 4 de maig a les 18.30 hores amb un acte que comptarà amb la presència de la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i representants del Senegal. A continuació, Abdou Mawa Ndiaye Ndaw oferirà la conferència ‘El Senegal, una excepció africana?’, centrada en la construcció de la nació a partir del lema “Un peuple, un but, une foi”.

L’endemà, dimarts 5 de maig, l’historiador Eduard Gargallo impartirà la ponència ‘La Négritude i la reivindicació de les cultures africanes’. El programa continuarà dimecres 6 de maig amb la taula rodona ‘La dona al Senegal, des de l’obra de Mariama Bâ fins a l’actualitat’, amb la participació d’Aissata M’ballo Diao i Déguène Seck, la qual aprofundirà en la visió femenina dins la literatura i la societat senegaleses.

