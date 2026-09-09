Andorra buscarà agilitzar els controls fronterers per evitar que la burocràcia ocupi «la meitat» de la temporada

Amb l’objectiu de reduir els terminis vinculats als controls que comportarà l’aplicació de l’Acord de Gestió de Fronteres amb la Unió Europea, Andorra buscarà acordar amb Espanya i França un sistema que permeti agilitzar els tràmits per als nous residents, especialment en el cas dels treballadors de temporada. «Trobar un sistema àgil i aplicable és un punt fonamental per part andorrana, especialment en el context de les quotes migratòries que tenim i d‘una quota de temporada que va lligada a una temporalitat que sovint és molt curta», ha exposat el ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al Consell de Ministres.
En aquest sentit, el portaveu governamental ha recordat que aquests tràmits poden comportar actualment entre 28 i 42 dies, davant d’una temporada laboral que s’allarga, aproximadament, uns quatre mesos. «Tenim la meitat de la temporada dedicada a la burocràcia. Creiem que hem de trobar un sistema suficientment àgil perquè això no retardi la contractació d’assalariats que volen venir a desenvolupar el seu projecte professional», ha remarcat Casal, posant el punt en què, precisament, aquestes negociacions es podrien avançar amb la visita del ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, qui visitarà el Principat el 14 de setembre.
«Tenim la meitat de la temporada dedicada a la burocràcia. Hem de trobar un sistema àgil perquè això no retardi la contractació d’assalariats que volen venir a desenvolupar el seu projecte professional» – Guillem Casal
«És imprescindible la visita del ministre per tancar serrells», ha apuntat el ministre portaveu, qui ha incidit també en les possibles conseqüències que podria tenir una demora ‘excessiva’ en els procediments: «Si hi ha algun aspecte que no compleix i hem dilatat molt aquesta durada en el temps, acabarem provocant que persones hagin de marxar». «Per als residents de llarga durada segurament aquesta situació no entrarà en conflicte, però és igualment important trobar terminis raonables per tenir una agilitat que, com a país de dimensions reduïdes, és fàcil d’assumir», ha afegit el portaveu governamental.
Cal destacar que l’acord permetrà evitar que el desplegament de l’Entry/Exit System (EES) comporti controls sistemàtics de les persones a les fronteres del país, motiu pel qual tant ciutadans andorrans com dels estats membres de la Unió Europea, així com de tercers països amb un permís de residència andorrà, no estaran subjectes al registre de l’EES, alhora que es mantindrà l’actual model de controls aleatoris. A més, el text preveu que les persones que sol·licitin una autorització de residència a Andorra hagin de superar una avaluació de seguretat i, una vegada efectuats, ja podran desplaçar-se per l’espai Schengen per a estades curtes.