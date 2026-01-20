Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  El missatge que l'Andbank ha enviat als seus clients per correu.
Alerta bancària per fraus

Andbank avisa els clients de trucades fraudulentes que suplanten treballadors per obtenir dades confidencials

L’entitat alerta sobre pràctiques de vishing destinades a provocar accessos indeguts, robatori d’informació personal o operacions no autoritzades als comptes bancaris

Andbank ha traslladat un avís informatiu a la seva base de clients davant l’augment de trucades telefòniques fraudulentes vinculades a intents d’estafa. L’entitat adverteix d’una pràctica coneguda com a vishing, en què els autors del frau simulen ser treballadors d’entitats bancàries o serveis d’atenció al client.

Segons detalla el missatge enviat pel banc, aquestes comunicacions busquen induir la víctima a facilitar informació confidencial, com dades personals, contrasenyes o codis de verificació, així com a validar operacions que no han estat autoritzades prèviament pel titular del compte. Davant d’aquestes situacions, l’entitat recomana reaccionar amb una desconfiança immediata.

El banc recomana desconfiar de qualsevol trucada que sol·liciti dades sensibles, codis de verificació o accions urgents

L’alerta també fa referència a escenaris en què els interlocutors fraudulents sol·liciten la instal·lació de programes informàtics o es presenten com a serveis tècnics. Aquest tipus de peticions, segons assenyala el banc, constitueixen un indici clar de possible intent d’estafa.

En aquest context, Andbank insisteix en la necessitat de mantenir una actitud vigilant i d’aplicar mesures bàsiques de seguretat per reduir el risc de patir enganys telefònics que puguin comprometre la protecció dels comptes bancaris.

Andorra Telecom avisa d’un intent de phishing mitjançant missatges falsos que dirigeixen a una web fraudulenta

