[Amb vídeos]: El final del pont festiu a Espanya col·lapsa la xarxa viària amb llargues cues, sobretot en sentit sud

El país viu aquest dilluns al matí una jornada de fortes retencions a la xarxa viària, coincidint amb l’operació sortida dels turistes que han aprofitat el Dia de la Hispanitat per fer un pont festiu i passar uns dies al Principat. En aquest sentit, des de primera hora, les cues s’han fet visibles en diversos punts del territori, especialment en sentit sud, on es concentra bona part del trànsit de vehicles que abandonen Andorra per la frontera del riu Runer.
L’elevat volum de circulació està provocant dificultats en els desplaçaments i alentint el trànsit en alguns dels principals eixos viaris. Així, el retorn dels visitants cap als seus llocs d’origen està marcant la mobilitat d’aquest matí i migdia, amb una acumulació de vehicles que afecta tant els conductors que surten del país com els que han de fer desplaçaments interns.