[Amb vídeo]: Una compravenda de cocaïna destapa un presumpte punt de venda de drogues en un pis de la capital

La Policia va detenir, dimecres al vespre a Andorra la Vella, dos homes de 24 i 26 anys com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, un com a sospitós de tràfic de drogues i, l’altre, per consum i possessió. Les detencions s’han efectuat en el marc d’una investigació que duien a terme des de feia unes setmanes els especialistes del Grup de Delictes contra la Salut Pública de l’Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal, segons informa el cos.
En l’operatiu desplegat, els experts van comprovar una sèrie de moviments sospitosos que van permetre confirmar un possible tràfic d’estupefaents. Després d’una de les transaccions, es va procedir al control, primer, del comprador, a qui es va trobar en possessió d’un gram de cocaïna. A partir d’aquí, es va arrestar al presumpte traficant, qui en el moment de la detenció duia a sobre 0,5 grams de la mateixa substància.
A continuació, es va escorcollar el seu domicili, on es van localitzar 13,2 grams més de cocaïna, 14,5 grams de marihuana preparats per a la venda, diverses bàscules de precisió, bosses per elaborar les dosis i un producte que s’utilitzaria per barrejar amb la cocaïna abans de distribuir-la. El presumpte traficant, qui ja tenia diversos antecedents relacionats amb delictes contra la salut pública, hauria fet servir el seu pis per traficar.
Altres detencions
Aquesta setmana, a més, el cos d’ordre també ha detingut dues persones per conduir sota els efectes de l’alcohol. Es tracta d’un home de 42 anys controlat amb una taxa d’alcoholèmia de 2,27 i d’una dona de 60 anys arrestada per un positiu de 2,58.