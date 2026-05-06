[Amb vídeo]: Els Banders detecten tres ossos joves mentre l’Executiu reforça el seguiment i fa una crida a la prudència

Els Banders han confirmat aquesta setmana la presència de tres ossos joves mascles en territori andorrà, especialment en zones properes a la frontera amb els països veïns. La constatació s’ha fet gràcies al seguiment continu que es duu a terme sobre la fauna salvatge mitjançant punts de control sistemàtics i sistemes de fototrampeig distribuïts en punts estratègics del país. Segons ha explicat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, aquestes càmeres estan connectades a dispositius mòbils i permeten detectar moviments i presència d’animals pràcticament en temps real. “L’arbre que tenim com a esquer ens permet fer un control total”, ha detallat.
Tot i això, Casal ha precisat que encara no es pot confirmar si els tres ossos detectats corresponen als mateixos exemplars que ja s’havien identificat anteriorment al país. “Encara no tenim els resultats dels tres ossos que han vist els Banders ni si són els mateixos dels vuit que ja havíem vist”, ha indicat. Les mostres recollides s’han d’enviar a Espanya i França per efectuar les anàlisis genètiques pertinents, uns resultats que no s’esperen fins als pròxims mesos. “Potser formen part dels vuit que ja eren existents al país”, ha afegit.
En aquest sentit, el ministre ha volgut transmetre un missatge de calma i ha assegurat que “no veiem que hi hagi una situació d’augment anormal”, ja que aquestes deteccions entren dins de la normalitat de l’època de l’any. De fet, ha recordat que actualment hi ha constància de la presència d’uns 108 ossos al conjunt del Pirineu, incloent-hi una camada recent “d’entre cinc i set ossos petits”.
Segons Casal, les reunions de coordinació amb els organismes dels territoris veïns permeten “creuar dades” i fer un seguiment conjunt dels exemplars, ja que els ossos comparteixen territori entre Andorra, Espanya i França. “No és estrany que un os que es vegi a Andorra sigui el mateix que es vegi en altres territoris”, ha remarcat, especialment ara que els mascles es desplacen buscant femelles perquè “és època de zel”.
Pel que fa a les zones on s’han detectat els animals, el ministre ha evitat concretar els punts exactes “per una qüestió de seguretat”, però sí que ha indicat que les càmeres han enregistrat moviments a la zona nord del país, des d’Ordino Arcalís fins a la Vall de la Coma i Incles, així com al sud, a Sant Julià de Lòria, des del coll de la Gallina fins a Francolí.
A banda de les imatges captades, els agents també recullen altres indicis com petjades, rastres o observacions directes. Aquest material és el que permet identificar els exemplars i estudiar-ne els desplaçaments i el comportament. “El Cos de Banders ha pogut seguir-los, però no tenir una constància visual directa dels ossos; a través de les càmeres sí”, ha apuntat Casal.
Davant aquesta situació, tant el Ministeri de Medi Ambient com el Cos de Banders han insistit en la necessitat de mantenir una convivència respectuosa amb la fauna salvatge. En cas de trobar petjades o un exemplar a la muntanya, Casal ha recordat que “no s’han de seguir” i que cal “anar a contravia”. També ha recomanat mantenir la calma i no molestar l’animal. En cas d’anar acompanyat d’un gos, “s’ha de lligar perquè no hi hagi una trobada entre l’os i el gos”, ha advertit.
Finalment, Casal ha anunciat que aquest any es renovaran els collars GPS utilitzats per fer el seguiment dels exemplars. “És una subscripció anual”, ha explicat, tot detallant que el Govern està treballant per ampliar la cobertura a la vall del Madriu, “un dels pocs llocs on no tenim cobertura mòbil” i que, alhora, és “una zona de molta presència”.