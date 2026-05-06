Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un os albirat des d'una càmera de fototrampeig. | Banders d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
Zones properes a la frontera

[Amb vídeo]: Els Banders detecten tres ossos joves mentre l’Executiu reforça el seguiment i fa una crida a la prudència

La constatació s'ha aconseguit gràcies al seguiment continu que el cos duu a terme sobre aquesta i altres espècies de fauna salvatge

Els Banders han confirmat aquesta setmana la presència de tres ossos joves mascles en territori andorrà, especialment en zones properes a la frontera amb els països veïns. La constatació s’ha fet gràcies al seguiment continu que es duu a terme sobre la fauna salvatge mitjançant punts de control sistemàtics i sistemes de fototrampeig distribuïts en punts estratègics del país. Segons ha explicat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, aquestes càmeres estan connectades a dispositius mòbils i permeten detectar moviments i presència d’animals pràcticament en temps real. “L’arbre que tenim com a esquer ens permet fer un control total”, ha detallat.

Les càmeres estan connectades a dispositius mòbils i permeten detectar moviments i presència d’animals pràcticament en temps real

Tot i això, Casal ha precisat que encara no es pot confirmar si els tres ossos detectats corresponen als mateixos exemplars que ja s’havien identificat anteriorment al país. “Encara no tenim els resultats dels tres ossos que han vist els Banders ni si són els mateixos dels vuit que ja havíem vist”, ha indicat. Les mostres recollides s’han d’enviar a Espanya i França per efectuar les anàlisis genètiques pertinents, uns resultats que no s’esperen fins als pròxims mesos. “Potser formen part dels vuit que ja eren existents al país”, ha afegit.

En aquest sentit, el ministre ha volgut transmetre un missatge de calma i ha assegurat que “no veiem que hi hagi una situació d’augment anormal”, ja que aquestes deteccions entren dins de la normalitat de l’època de l’any. De fet, ha recordat que actualment hi ha constància de la presència d’uns 108 ossos al conjunt del Pirineu, incloent-hi una camada recent “d’entre cinc i set ossos petits”.

Les mostres recollides s’han d’enviar a Espanya i França per efectuar les anàlisis genètiques pertinents, uns resultats que no s’esperen fins als pròxims mesos

Segons Casal, les reunions de coordinació amb els organismes dels territoris veïns permeten “creuar dades” i fer un seguiment conjunt dels exemplars, ja que els ossos comparteixen territori entre Andorra, Espanya i França. “No és estrany que un os que es vegi a Andorra sigui el mateix que es vegi en altres territoris”, ha remarcat, especialment ara que els mascles es desplacen buscant femelles perquè “és època de zel”.

Pel que fa a les zones on s’han detectat els animals, el ministre ha evitat concretar els punts exactes “per una qüestió de seguretat”, però sí que ha indicat que les càmeres han enregistrat moviments a la zona nord del país, des d’Ordino Arcalís fins a la Vall de la Coma i Incles, així com al sud, a Sant Julià de Lòria, des del coll de la Gallina fins a Francolí.

A banda de les imatges captades, els agents també recullen altres indicis com petjades, rastres o observacions directes. Aquest material és el que permet identificar els exemplars i estudiar-ne els desplaçaments i el comportament. “El Cos de Banders ha pogut seguir-los, però no tenir una constància visual directa dels ossos; a través de les càmeres sí”, ha apuntat Casal.

El ministre ha evitat concretar els punts exactes “per una qüestió de seguretat”, però sí que ha indicat que les càmeres han enregistrat moviments a la zona nord del país

Davant aquesta situació, tant el Ministeri de Medi Ambient com el Cos de Banders han insistit en la necessitat de mantenir una convivència respectuosa amb la fauna salvatge. En cas de trobar petjades o un exemplar a la muntanya, Casal ha recordat que “no s’han de seguir” i que cal “anar a contravia”. També ha recomanat mantenir la calma i no molestar l’animal. En cas d’anar acompanyat d’un gos, “s’ha de lligar perquè no hi hagi una trobada entre l’os i el gos”, ha advertit.

Finalment, Casal ha anunciat que aquest any es renovaran els collars GPS utilitzats per fer el seguiment dels exemplars. “És una subscripció anual”, ha explicat, tot detallant que el Govern està treballant per ampliar la cobertura a la vall del Madriu, “un dels pocs llocs on no tenim cobertura mòbil” i que, alhora, és “una zona de molta presència”.

Comparteix
Notícies relacionades
Govern desvincula la protesta del 16M del recorregut fins a la seva seu i posa el focus en la “preocupació” ciutadana
Daniel Armengol defensa “una CASS transparent i un sistema de pensions sostenible” amb la seva candidatura
Casal admet “incidències” en el calendari de l’Acord mentre el dossier continua fora de l’agenda europea

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El SAAS celebra l’adquisició de la màquina de ressonància per part de l’Executiu: “Era un reclam històric”
  • Societat
La CEA preveu que la contractació en origen pugui estar enllestida “a finals d’octubre o principi de novembre”
  • Societat
Cosan confia que el projecte per a l’ampliació de l’hospital estigui licitat “abans que acabi aquesta legislatura”
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
La Massana impulsa el concurs per transformar l’avinguda Sant Antoni aprofitant la construcció del nou vial
  • Parròquies, Societat
L’aparcament del Fener 2 perd prop de la meitat de places després que els propietaris recuperin la zona privada
  • Parròquies, Societat
‘Laurèdia Floreix’, la nova iniciativa per descobrir Sant Julià de Lòria a través dels seus espais més emblemàtics
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu