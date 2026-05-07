Aprovada la reforma financera entre crítiques per la gestió de l’habitatge i el debat sobre l’impacte de les inversions

El Consell General ha aprovat per unanimitat aquest dijous el Projecte de llei de modificació de la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, presentat ara fa un parell de dies pel Govern. Durant la intervenció en cambra parlamentària, el ministre de Finances, Ramon Lladós, ha defensat que Andorra manté “baix endeutament i superàvit” sense haver incrementat la pressió fiscal, destacant que el marge fiscal derivat del superàvit del 2025, situat en 88 milions d’euros i equivalent a més del 2,5% del PIB, permet impulsar noves inversions “sense pujar impostos”.
En aquest sentit, Lladós ha recordat que, en total, es mobilitzaran 40,15 milions d’euros, dels quals 35 milions es dirigiran a polítiques d’habitatge públic i 5,15 milions a reforçar l’àmbit sanitari. Així, el titular de Finances ha remarcat que la inversió acumulada en habitatge públic superarà els 140 milions d’euros i permetrà incorporar “fins a 200 pisos més” al parc públic, arribant a una previsió global d’entre 650 i 700 habitatges durant aquesta legislatura. Pel que fa a la sanitat, el ministre també ha recordat que les noves partides serviran per adquirir una nova ressonància magnètica, un robot quirúrgic i executar millores a l’heliport hospitalari.
L’oposició, però, ha fet un parell d’apunts sobre la qüestió. Des de Concòrdia, Cerni Escalé ha advertit que les mesures “no resolen el problema” de l’habitatge, tot recordant que el deute públic “ha crescut mentre DA governa” i situant l’endeutament actual en prop de 1.100 milions d’euros. “El preu mitjà del lloguer el 2019 era de 12 euros el metre quadrat i avui no hi ha cap pis nou de 80 metres quadrats a 900 euros”, ha exposat. Així, Escalé ha indicat que el mercat ha perdut “milers de pisos assequibles” durant els darrers anys, admetent, però, que “és lloable el que fa Govern respecte al parc públic”. Tanmateix, ha alertat de l’impacte de la crisi sobre la petita empresa familiar i sobre la competitivitat econòmica: “El que tenim són persones cada vegada més precaritzades”, ha afirmat.
Per la seva banda, des de la bancada Socialdemòcrata, Susanna Vela ha defensat que l’accés a un habitatge digne “és una prioritat” i ha justificat el suport al projecte per la necessitat d’ampliar el parc públic. “És necessari crear i anar ampliant el parc públic d’habitatge”, ha afirmat, defensant la necessitat de “fragmentar el mercat” per evitar que “un únic mercat lliure continuï disparant els preus”. No obstant això, Vela ha reclamat “tota la informació” sobre les operacions que es vagin desenvolupant, especialment pel que fa a adquisicions o construccions d’edificis, i ha defensat la necessitat d’un pla global d’inversions sanitàries per planificar les necessitats futures del sistema.
La veu més crítica, en aquesta ocasió, ha sigut la de Carine Montaner, presidenta d’Andorra Endavant. La política ha carregat durament contra la gestió governamental assegurant que “DA i els seus companys de viatge han descobert de cop i volta la sanitat i l’habitatge”. “Ara tot és urgent i prioritari”, ha ironitzat, considerant que les mesures arriben “a vuit mesos de les eleccions”. A més, ha criticat la compra del robot quirúrgic perquè, segons ha dit, el país no disposa ni del volum de pacients ni dels professionals necessaris per treure’n rendiment, defensant que, en tot cas, les prioritats haurien de passar per millorar les condicions dels professionals sanitaris, garantir serveis bàsics als pacients i reforçar l’atenció diària als centres hospitalaris. En matèria d’habitatge, també ha acusat el Govern d’haver “destrossat el mercat” amb les polítiques impulsades durant els darrers anys.
Des de la majoria demòcrata, però, el conseller general David Montané ha defensat que el suplement de crèdit “no parteix de zero” ni respon a una actuació improvisada, sinó a una estratègia mantinguda durant tota la legislatura. Així, ha remarcat que ja s’han mobilitzat més de 108 milions d’euros en habitatge públic i ha assegurat que les inversions previstes “són decisions que milloren la vida de la gent”. Montané també ha reivindicat la solidesa financera del país, recordant que el deute públic es manté per sota del 30% del PIB, i ha defensat que aquesta situació permet continuar reforçant tant les polítiques d’habitatge com els serveis sanitaris.