  • Calvó i Moles, a la central hidroelèctrica de FEDA. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Estadística

L’energia produïda a Andorra creix un 72% al març, mentre que la importació mostra un decreixement del 12,3%

El grup amb dades representatives que presenta una variació més positiva respecte del mateix mes de l'any 2025 és la gasolina, amb un 18,9%

La demanda d’energia a Andorra durant el mes de març ha estat de 56.971 MWh, un 3% menys respecte del mateix mes de l’any anterior, mentre que la importació, amb 45.862 MWh, mostra un decreixement del 12,3%. Pel que fa a l’energia produïda, la xifra presenta una variació interanual positiva del 72%. A més, hi ha hagut una demanda elèctrica acumulada de 183.132 MWh de gener a març (0,02% menys) i de 584.191 MWh durant els darrers 12 mesos, dada que també representa un descens de l’1,6% respecte del mateix període anterior.

Quant a les dades expressades en tones equivalents de petroli (TEP), la demanda total del mes de març ha estat de 20.084,3 TEP, amb una variació interanual a l’alça del 5,5%. Els grups amb dades representatives que presenten variacions positives respecte del mateix mes del 2025 són la gasolina, amb un 18,9%, el fuel domèstic, amb un 8,3% i el gasoil de locomoció, amb un 5,5%. D’altra banda, l’electricitat, amb un 3,2% presenta una variació negativa.

Així mateix, la demanda acumulada de gener a març se situa en 59.255,5 TEP (0,5% menys), mentre que el consum acumulat durant els darrers 12 mesos ha estat de 201.065 TEP, amb una variació positiva del 0,5% respecte al mateix període anterior.

Quant a la demanda dels clients de FEDA, la demanda total pel mes de març ascendeix a 36.149,9 MWh, una variació negativa del 2% respecte del mateix mes de l’any 2025. Segons l’activitat econòmica, destaquen l’increment dels grups de serveis financers i altres serveis, amb un 4,9% i un 2,7%, respectivament. D’altra banda, la variació negativa més notòria és per a les estacions d’esquí, amb un 4,8% menys.

Quant a l’acumulat de gener fins al març, ha sigut de 115.966,0 MWh, un 0,9% més respecte del mateix període de l’any anterior. Pel que fa a les dades acumulades durant els darrers 12 mesos, la demanda ha estat de 371.789,2 MWh, xifra que suposa una variació positiva de l’1,7% respecte a la dada acumulada del mateix període anterior.

