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  • El cotxe bolcat. | Lector
El Periòdic d'Andorra
Sinistre a la xarxa viària

[Amb vídeo]: Aparatós accident a l’avinguda de les Nacions Unides amb un vehicle bolcat i tres cotxes afectats

El conductor, únic ocupant del turisme amb matrícula espanyola, n'ha sortit il·lès després d'haver impactat contra tres vehicles estacionats

Un turisme familiar amb matrícula espanyola ha bolcat aquest matí, cap a les 11.37 hores, a l’avinguda de les Nacions Unides, a l’altura del número 30, just a la rotonda que connecta aquesta via amb el carrer dels Paraires, sobre la rotonda de la Dama de Gel d’Escaldes-Engordany. Per causes que encara no han transcendit, el vehicle ha acabat bolcant després d’impactar contra tres turismes que es trobaven estacionats a la zona, amb matrícules d’Andorra, Espanya i Bèlgica, provocant únicament danys materials.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius del Servei d’Urgències Mèdiques, així com agents del Servei de Circulació i de la Policia. Tot i l’aparatositat del sinistre i l’ensurt inicial, el cos d’ordre ha confirmat que no s’ha hagut de lamentar cap persona ferida. De fet, el conductor del vehicle accidentat, únic ocupant del turisme, n’ha sortit completament il·lès. La Policia manté oberta la investigació per determinar les causes exactes de l’accident.

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