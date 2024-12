Amb joguines noves, il·lusions renovades

Poder gaudir d’un Nadal més accessible i just per a tothom és el gran lema que mou cada any la iniciativa organitzada per Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA), amb la col·laboració de MoraBanc Andorra i Càritas Andorrana, ‘Entre tots, fem Nadal’. Un espai que enguany celebra la seva 32a campanya de recollida de joguines i que coordina com a cada edició la periodista i directora general adjunta de la cadena de televisió nacional, Gemma Rial. “Volem animar a tota la ciutadania que facin entrega en els nostres diferents punts de recollida d’unes joguines que han d’estar en nou estat i que no facin cap referència sexual ni a una acció bèl·lica o de violència“, ha estipulat aquest matí Riba. També ha agrait el suports dels 32 col·laboradors del projecte solidari, entre els quals cada any se sumen més.

Durant la presentació de la vigent campanya també han acudit Paqui Barbero, responsable de la comissió d’Acció social de Càritas, i Josep Lluís Trabal, responsable del departament de comunicació, patrocinis i marca de MoraBanc. La primera ha concretat que estan encantats d’acudir, any rere any, a la iniciativa per “atorgar amb il·lusió aquests regals als infants més necessitats del país”. Barbero ha fet saber que en funció de la llista de famílies que tenen inscrites a Càritas, els faran entrega de les joguines que l’entitat s’encarrega de recollir i preparar prèviament amb les donacions que es fan al punt de recollida de cada Comú. A més, ha explicat que els alumnes de les escoles de Sant Ermengol i de l’Escola Espanyola María Moliner seran qui embolicaran els regals per deixar-los a punt. Cal informar que la campanya iniciarà just demà i estarà a l’abast fins el pròxim 2 de gener de 2025.

“Pels nens i nenes majors d’11 anys es repartiran uns vals d’experiències que contemplen entrades per anar als Cinemes Illa Carlemany, per veure els pròxims partits del FC Andorra i del BC MoraBanc Andorra, així com per visitar Naturland o per anar esquiar o assistir al Palau de Gel”, ha deslligat la responsable de Càritas. Val a dir, a més, que les joguines restants, “perquè sempre se n’entreguen una gran quantitat”, aniran enviades a Càritas València per a tots els afectats per la catàstrofe de la DANA. Barbero ha comentat que l’any anterior es van fer entrega de 199 objectes infantils i que enguany s’espera assolir la mateixa xifra. Finalment, i per la seva banda, Trabal ha recordat que “és un projecte que van començar uns pocs i que actualment som ja més de 30 els patrocinadors involucrats” i que han incrementat així el nombre de punts de recollida, a banda de la seu central de MoraBanc.