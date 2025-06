Alerta sanitària

Alerten de la presència d’alcaloides tropànics en farina sense gluten d’1 kg de la marca Dr. Schär

Salut demana no consumir diversos lots del producte Mix It Dunkel Rustico i retornar-los per risc de símptomes com nàusees o visió borrosa

El Ministeri de Salut i l’Àrea de Seguretat Alimentària i Entorn (ASAE) han rebut una alerta alimentària a través del Sistema d’Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos de la Unió Europea (RASFF) relativa a la presència d’alcaloides tropànics (component natural) en el producte de farina sense gluten de la marca Dr. Schär. El producte afectat és Mix It Dunkel Rustico, marca Dr. Schär, en format d’ 1 quilogram i els números de lots afectats són 41025C, 151025A, 071225B, 220126A y 130226D, amb data de consum el 14.10.25, 15.10.25, 07.12.25, 22.01.26 y 13.02.26, respectivament. Els alcaloides tropànics són compostos naturals que poden aparèixer com a contaminants en farines elaborades a partir de cereals o llavors. El consum d’aquest producte pot comportar, en alguns casos, efectes com visió borrosa, boca seca o nàusees, especialment si les substàncies presents superen els límits recomanats. Per precaució es recomana a les persones que tinguin productes afectats per aquesta alerta s’abstinguin de consumir-los i els retornin al punt de compra.

Comparteix