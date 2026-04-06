  • El tradicional dinar de Govern a AINA, el passat estiu. | SFGA / CEsteve
Elena Hernández Molina
Programa ja aprovat

AINA admet que “no podem encabir-ho tot” davant l’alta demanda de places i manté la prioritat per als joves del país

Les preinscripcions d'enguany s’obriran el 5 de maig amb un màxim de 750 participants, repartits en torns de 13 a 14 dies i per franges d’edat

Les colònies d’AINA obriran el període de preinscripcions per a l’estiu del 2026 el pròxim 5 de maig, amb el programa ja aprovat i a punt per a la seva publicació. Segons ha explicat mossèn Ramon en declaracions a EL PERIÒDIC, el contingut de les estades s’ha treballat prèviament i s’ha validat internament abans de passar a la fase final. “Tot el programa el reflexionem i després el votem, i ara ja el portem a la impremta”, ha indicat, tot destacant que l’interès de les famílies s’activa abans de l’obertura formal: “La gent ja telefona, no paren”.

Cal destacar, però, que el calendari de les colònies continua vinculat a la finalització del curs escolar i enguany, amb el tancament de les escoles previst al voltant del 4 o 5 de juliol, l’inici de les estades serà el dia 6. “Nosaltres depenem de quan acaben les escoles; normalment comencem l’1 de juliol, però aquest any comencem més tard perquè el curs acaba més tard”, ha detallat. D’aquesta manera, les inscripcions s’obriran al maig i les colònies arrencaran immediatament després del calendari lectiu.

“El més important és la convivència […] Cantant és quan s’aprèn més el català, perquè els nens aprenen la cançó i, amb ella, el llenguatge i els valors” – Mossèn Ramon

Pel que fa a la capacitat, l’organització manté l’estructura habitual per edats i espais. A la casa s’hi allotgen 96 infants d’entre 7 i 11 anys, mentre que a les bordes hi participen 48 joves de 12 a 14 anys. A partir dels 15 anys, els participants es distribueixen en campaments situats a la zona del Coll d’Ordino, i a partir dels 18 anys passen a formar part de l’equip de monitors. En total, al llarg de l’estiu hi participen prop de 750 joves, repartits en torns d’entre 13 i 14 dies amb estada completa. “Aquest és el gran problema que tenim, que no podem encabir-ho tot”, ha admès mossèn Ramon, tot explicant que es prioritzen els participants del país i els germans.

Tanmateix, i més enllà de les xifres, el responsable ha posat en relleu el model educatiu de les colònies, centrat en la convivència i en l’aprenentatge a través del lleure. “El més important és la convivència”, ha afirmat, tot detallant que aquesta es construeix sobre dues bases: la natura i el cant. D’una banda, les activitats permeten als participants conèixer progressivament el país, amb itineraris per diferents zones de muntanya al llarg dels anys; de l’altra, el cant esdevé una eina per treballar la llengua i els valors. “Cantant és quan s’aprèn més el català, perquè els nens aprenen la cançó i, amb ella, el llenguatge i els valors”, ha explicat. Tot plegat, ha afegit, s’articula en la vida quotidiana de la casa, amb activitats que fomenten l’autonomia, la participació i el treball en grup.

Notícies relacionades
El SHA detalla la protesta i alerta que la desintervenció “beneficia més l’altra contrapart” i pot expulsar els llogaters
Els comerços del centre clouen Setmana Santa amb la sensació que en els últims anys “a la gent li costa més comprar”
Un incendi crema l’interior d’una planta de reciclatge a Santa Coloma i obliga a mobilitzar tres dotacions de Bombers

Notícies destacades
  • Societat
Finances manté en estudi possibles mesures sobre els carburants i tornarà a analitzar la situació aquesta setmana
  • Empresa, Societat
Naturland tanca la temporada d’esquí nòrdic tot i mantenir oberts els serveis i les activitats fins al 12 d’abril
  • Societat
Escaldes posa en marxa la fase clau de la futura casa de colònies d’Engolasters, centrada ara en els principals serveis
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Sant Julià de Lòria acomiada Sergi Mas en un funeral marcat pel reconeixement a la seva trajectòria artística
  • Parròquies, Societat
[Amb vídeo]: La circulació a la CG-2 al Tarter recupera la normalitat després de l’esllavissada registrada dissabte
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Andorra la Vella impulsa un nou concurs per reactivar l’espai dels Pouets amb iniciativa privada
