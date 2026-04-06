AINA admet que “no podem encabir-ho tot” davant l’alta demanda de places i manté la prioritat per als joves del país

Les colònies d’AINA obriran el període de preinscripcions per a l’estiu del 2026 el pròxim 5 de maig, amb el programa ja aprovat i a punt per a la seva publicació. Segons ha explicat mossèn Ramon en declaracions a EL PERIÒDIC, el contingut de les estades s’ha treballat prèviament i s’ha validat internament abans de passar a la fase final. “Tot el programa el reflexionem i després el votem, i ara ja el portem a la impremta”, ha indicat, tot destacant que l’interès de les famílies s’activa abans de l’obertura formal: “La gent ja telefona, no paren”.
Cal destacar, però, que el calendari de les colònies continua vinculat a la finalització del curs escolar i enguany, amb el tancament de les escoles previst al voltant del 4 o 5 de juliol, l’inici de les estades serà el dia 6. “Nosaltres depenem de quan acaben les escoles; normalment comencem l’1 de juliol, però aquest any comencem més tard perquè el curs acaba més tard”, ha detallat. D’aquesta manera, les inscripcions s’obriran al maig i les colònies arrencaran immediatament després del calendari lectiu.
Pel que fa a la capacitat, l’organització manté l’estructura habitual per edats i espais. A la casa s’hi allotgen 96 infants d’entre 7 i 11 anys, mentre que a les bordes hi participen 48 joves de 12 a 14 anys. A partir dels 15 anys, els participants es distribueixen en campaments situats a la zona del Coll d’Ordino, i a partir dels 18 anys passen a formar part de l’equip de monitors. En total, al llarg de l’estiu hi participen prop de 750 joves, repartits en torns d’entre 13 i 14 dies amb estada completa. “Aquest és el gran problema que tenim, que no podem encabir-ho tot”, ha admès mossèn Ramon, tot explicant que es prioritzen els participants del país i els germans.
Tanmateix, i més enllà de les xifres, el responsable ha posat en relleu el model educatiu de les colònies, centrat en la convivència i en l’aprenentatge a través del lleure. “El més important és la convivència”, ha afirmat, tot detallant que aquesta es construeix sobre dues bases: la natura i el cant. D’una banda, les activitats permeten als participants conèixer progressivament el país, amb itineraris per diferents zones de muntanya al llarg dels anys; de l’altra, el cant esdevé una eina per treballar la llengua i els valors. “Cantant és quan s’aprèn més el català, perquè els nens aprenen la cançó i, amb ella, el llenguatge i els valors”, ha explicat. Tot plegat, ha afegit, s’articula en la vida quotidiana de la casa, amb activitats que fomenten l’autonomia, la participació i el treball en grup.