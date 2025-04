Fi d'una etapa

Grandvallet i Llongueras deixen la direcció d’AMIDA per esgotament després de dècades de dedicació

S'enceta ara un procés marcat per la dificultat de trobar candidats amb formació i compromís en l’àmbit de la discapacitat

L’Associació de Persones amb Diversitat Funcional del Principat d’Andorra (AMIDA) inicia una nova etapa. Agustina Grandvallet, presidenta durant 15 anys, i Miquel Llongueras, vicepresident durant altres 35, han anunciat que deixen els seus càrrecs per motius de cansament físic i vital després d’una trajectòria marcada per la lluita pels drets de les persones amb discapacitat.

La junta directiva de l’AMIDA té previst convocar una reunió extraordinària durant el mes de maig per abordar el relleu. Tal com ha explicat Grandvallet a EL PERIÒDIC, ja s’ha presentat un candidat, tot i que manifesta reserves sobre el seu perfil: “És una persona amb molta voluntat, però sense formació en el món de la discapacitat. No sap què és la fundació ONCE ni què és CONAVA“, ha apuntalat. Per a AMIDA, tot i que no poden exigir requisits formals, es considera fonamental que el futur president o presidenta tingui nocions sobre la inclusió, la segregació i la defensa dels drets de les persones amb diversitat funcional. “Encara que sigui sense experiència, algú amb sensibilitat i interès es pot anar formant a través de congressos i conferències”, ha recordat Grandvallet.

Una de les dificultats per trobar relleu és que el càrrec no és remunerat. “Segurament, si fos remunerat, sortiria gent per sota de terra”, ha reconegut Grandvallet, que recorda que la Llei d’Associacions d’Andorra prohibeix expressament que els presidents d’associacions sense ànim de lucre rebin cap sou. “A menys que canviï la llei, no hi ha cap possibilitat de remuneració”, ha insistit. Els fons de l’associació provenen de les quotes dels socis i es destinen exclusivament a accions de sensibilització i a la promoció de la vida independent. “Un euro que entra, un euro que ha d’anar destinat a alguna acció útil”, ha resumit Grandvallet. L’associació rebutja actes que desviïn els recursos a altres finalitats, com ara sopars solidaris: “Nosaltres tenim una altra manera de funcionar”.

Sobre el procediment de successió, Grandvallet ha explicat que es farà a través d’una reunió extraordinària de la junta. Si no es presenta cap candidat adequat, el lloc quedarà oficialment vacant, tot i que els membres que ho desitgin podran continuar gestionant els projectes ja en marxa. “Nosaltres, tant el vicepresident com jo, baixem del vaixell. El cos ja no ens dona per més”, ha admès emocionada Grandvallet.

Grandvallet va assumir la presidència en circumstàncies imprevistes fa gairebé 15anys, després de la mort de l’antic president, Antoni Rogel. “Ningú es volia fer càrrec i vaig oferir-me per responsabilitat”, ha recordat. Ara, després d’una dècada i mitja de servei desinteressat i amb les seves pròpies limitacions físiques, sent que és el moment de passar el testimoni.

La presidència d’AMIDA implica ser la cara visible de l’entitat, participar en reunions institucionals, convocar assemblees i dissenyar nous projectes amb la Junta Directiva. També comporta la gestió de demandes relacionades amb ajudes tècniques per a persones amb discapacitat: adaptacions de vehicles, accessibilitat a habitatges, cadires de rodes, entre d’altres. “Defensem una vida el màxim d’independent possible”, ha subratllat Grandvallet.

Una nova targeta per a persones amb discapacitat

Coincidint amb aquesta etapa de canvi, Grandvallet valora positivament la implantació imminent de la nova targeta de discapacitat anunciada pel Govern. “Fa molts anys que des de l’AMIDA reclamàvem una targeta d’identificació”, explica. Segons ella, aquest document oficial serà fonamental per facilitar l’acreditació de la discapacitat a l’hora d’accedir a beneficis, descomptes o serveis.

Un dels grans avantatges que destaca és que la nova targeta evitarà haver de portar la resolució de la CONAVA, un document sovint molt extens, amb dades personals sensibles, i que fins ara calia presentar en molts tràmits. “Amb la nova targeta, la persona no haurà d’exposar tota la seva història mèdica per demostrar la seva discapacitat”, ha afirmat.

Grandvallet, però, lamenta que la nova targeta només tindrà utilitat pràctica a França i Espanya, i no en l’àmbit europeu en general. “Hauria estat fantàstic tenir una targeta amb validesa europea. Fa anys que ho demanem”, ha recordat. Aquesta limitació, no obstant això, no resta importància al pas endavant que suposa el nou document. Grandvallet també subratlla que aquesta targeta ajudarà especialment les persones amb discapacitats invisibles: “No totes les discapacitats són visibles. I en alguns casos, sense un document que acrediti la situació, es poden produir discriminacions”.