  • El Ministeri d’Afers socials suma un nou país, la Costa d’Ivori, al llistat de països amb els quals Andorra disposa del conveni per efectuar adopcions internacionals. | SFGA / JAViladot
El Periòdic d'Andorra
Oferir un entorn familiar a infants

Afers Socials suma la Costa d’Ivori al llistat de països amb els quals disposa per efectuar adopcions internacionals

El servei especialitzat d'adopcions n'ha registrat un total de 19 en els darrers cinc anys, i tres famílies han iniciat el procés durant aquest 2025

El Ministeri d’Afers Socials ha sumat la Costa d’Ivori al llistat de països amb els quals el Principat disposa del conveni per efectuar adopcions internacionals, sumant-se a la República Dominicana, la República Eslovaca, Xile, Filipines i Colòmbia. Això és possible gràcies a l’acreditació, per part del Govern, de l’Associació Iniciativa Pro Infància (IPI) com a entitat col·laboradora d’adopció internacional (ECAI), la qual permet tramitar expedients d’adopció internacional de famílies andorranes a la Costa d’Ivori, sempre que compleixin amb els requisits establerts.

Així, les famílies podran dirigir el seu expedient internacional al país de l’Àfrica occidental amb el suport i l’acompanyament de l’Autoritat Central. “Aquest acord representa un pas rellevant en la consolidació i l’ampliació de les opcions disponibles per a les persones del país que volen oferir un entorn familiar a infants que esperen una llar, i reforça el compromís de l’Executiu amb la protecció dels drets dels infants”, citen des de Govern.

El servei especialitzat d’adopcions

El servei especialitzat d’adopcions ha registrat durant els darrers cinc anys 19 adopcions, tant nacionals com internacionals, i tres famílies han iniciat el procés per adoptar un infant durant aquest 2025.

