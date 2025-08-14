Afectacions viàries a Escaldes-Engordany pel pas de La Vuelta, amb talls entre les 15.30 i les 18.00 hores

La circulació viària a Escaldes-Engordany patirà restriccions la tarda del dijous 28 d’agost amb motiu del pas de La Vuelta a España. Les afectacions s’iniciaran a les 15.30 hores i s’allargaran fins a la reobertura progressiva prevista després del pas de la bandera verda, entre les 17.30 i les 18 hores aproximadament.
Els carrers que restaran tallats al trànsit són la carretera de la Plana, la carretera d’Engolasters, l’avinguda Copríncep de Gaulle, l’avinguda del Pessebre i l’avinguda Fiter i Rossell. El Comú d’Escaldes-Engordany demana als conductors i veïns que tinguin en compte aquestes limitacions horàries a l’hora de planificar desplaçaments i recorda que la reobertura es farà de manera progressiva un cop hagi passat la cursa.