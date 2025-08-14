Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Publicació a la xarxa social X del Comú d’Escaldes-Engordany. | Comú d’Escaldes-Engordany
El Periòdic d'Andorra
Interrupció de la circulació

Afectacions viàries a Escaldes-Engordany pel pas de La Vuelta, amb talls entre les 15.30 i les 18.00 hores

La mesura afectarà cinc carrers principals, amb reobertura prevista després del pas de la bandera verda durant la tarda del dijous 28 d’agost

La circulació viària a Escaldes-Engordany patirà restriccions la tarda del dijous 28 d’agost amb motiu del pas de La Vuelta a España. Les afectacions s’iniciaran a les 15.30 hores i s’allargaran fins a la reobertura progressiva prevista després del pas de la bandera verda, entre les 17.30 i les 18 hores aproximadament.

Els carrers que restaran tallats al trànsit són la carretera de la Plana, la carretera d’Engolasters, l’avinguda Copríncep de Gaulle, l’avinguda del Pessebre i l’avinguda Fiter i Rossell. El Comú d’Escaldes-Engordany demana als conductors i veïns que tinguin en compte aquestes limitacions horàries a l’hora de planificar desplaçaments i recorda que la reobertura es farà de manera progressiva un cop hagi passat la cursa.

Comparteix
Notícies relacionades
El MoraBanc manté el mateix cos tècnic amb l’únic canvi del preparador físic, càrrec que ocupa Oriol Oliver
Només quatre de les 44 persones que s’han fet les proves ràpides gratuïtes per detectar ITS han donat positiu
Els demandants en recerca de feina a Andorra cauen un 18,5% en un any i es redueixen a 255 persones al juliol

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El Servei Meteorològic torna a activar l’avís groc: tempestes aquesta tarda i canícula a partir de demà
  • Parròquies, Societat
Encamp activa el Llaç d’Animació i l’àrea de Jovent per al proper curs escolar amb serveis complets de matí i de tarda
  • Societat
Internet és present en la vida diària del 98,1% dels residents, destacant el telèfon mòbil com a eina més utilitzada
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Afectacions viàries a Escaldes-Engordany pel pas de La Vuelta, amb talls entre les 15.30 i les 18.00 hores
  • Parròquies, Societat
Encamp activa el Llaç d’Animació i l’àrea de Jovent per al proper curs escolar amb serveis complets de matí i de tarda
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Andorra la Vella oficialitza el nom de dos carrers a Comella Parc per reforçar la identificació toponímica
Publicitat
Enquesta
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu