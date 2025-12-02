Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Les glaçades de Canillo, fa tot just una setmana. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Climatologia

Acció Climàtica confirma el primer dia glaçat de novembre des de 1999, amb mínimes de fins a -16,7 graus al territori

El dia més plujós del mes va ser el registrat el dijous dia 6, amb acumulacions superiors als 25 mil·límetres a gairebé totes les estacions del país

Acció Climàtica ha registrat aquest novembre un dia glaçat, el primer del qual es té constància en aquest mes des de 1999. Segons ha informat a través de les xarxes socials, el divendres 21 es va registrar un dia en què la temperatura no va superar els 0 graus, un fenomen habitual de l’hivern però poc freqüent durant la tardor.

Tot i aquest episodi, el mes ha estat marcat pels contrastos. L’organisme ha detallat que, entre l’inici de novembre i fins al dia 18, les temperatures es van mantenir en valors positius de l’anomalia tèrmica, a causa de les altes pressions i del flux constant de sud-oest generat per la persistència de pertorbacions a l’oest de la península Ibèrica. La temperatura mitjana del mes ha estat de 6,9 graus, amb una màxima de 19,3 graus i una mínima de -16,7 graus, aquesta última registrada a les Fonts d’Arinsal, situades a 2.681 metres d’altitud.

La precipitació acumulada ha assolit el 136% de la mitjana climàtica al centre del país, mentre que al nord les precipitacions han estat més abundants, amb 147,8 mm recollits a Sorteny

Acció Climàtica també ha indicat que novembre ha estat un mes plujós. La precipitació acumulada ha assolit el 136% de la mitjana climàtica al centre del país, mentre que al nord les precipitacions han estat més abundants, amb 147,8 mm recollits a Sorteny. Al sud, els registres s’han mantingut més a prop del valor habitual, com els 66,2 mm observats a la Borda Vidal.

El dia més plujós del mes va ser el dijous 6, amb acumulacions superiors als 25 mm a gairebé totes les estacions del país. Aquella jornada es va produir també la primera nevada consistent de la temporada, amb neu contínua per sobre dels 1.800 metres i gruixos que van arribar als 20 centímetres.

