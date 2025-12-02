Acció Climàtica confirma el primer dia glaçat de novembre des de 1999, amb mínimes de fins a -16,7 graus al territori

Acció Climàtica ha registrat aquest novembre un dia glaçat, el primer del qual es té constància en aquest mes des de 1999. Segons ha informat a través de les xarxes socials, el divendres 21 es va registrar un dia en què la temperatura no va superar els 0 graus, un fenomen habitual de l’hivern però poc freqüent durant la tardor.
Tot i aquest episodi, el mes ha estat marcat pels contrastos. L’organisme ha detallat que, entre l’inici de novembre i fins al dia 18, les temperatures es van mantenir en valors positius de l’anomalia tèrmica, a causa de les altes pressions i del flux constant de sud-oest generat per la persistència de pertorbacions a l’oest de la península Ibèrica. La temperatura mitjana del mes ha estat de 6,9 graus, amb una màxima de 19,3 graus i una mínima de -16,7 graus, aquesta última registrada a les Fonts d’Arinsal, situades a 2.681 metres d’altitud.
La precipitació acumulada ha assolit el 136% de la mitjana climàtica al centre del país, mentre que al nord les precipitacions han estat més abundants, amb 147,8 mm recollits a Sorteny
Acció Climàtica també ha indicat que novembre ha estat un mes plujós. La precipitació acumulada ha assolit el 136% de la mitjana climàtica al centre del país, mentre que al nord les precipitacions han estat més abundants, amb 147,8 mm recollits a Sorteny. Al sud, els registres s’han mantingut més a prop del valor habitual, com els 66,2 mm observats a la Borda Vidal.
El dia més plujós del mes va ser el dijous 6, amb acumulacions superiors als 25 mm a gairebé totes les estacions del país. Aquella jornada es va produir també la primera nevada consistent de la temporada, amb neu contínua per sobre dels 1.800 metres i gruixos que van arribar als 20 centímetres.