A punt de començar la segona fase de les obres de la plaça Calonge-Sant Antoni amb afectacions a la circulació

La plaça Calonge-Sant Antoni va començar a canviar de fesomia a principi de setembre amb l’inici d’uns treballs que s’emmarquen en un pla d’ordenament i embelliment del nucli urbà seguint els vuit principis rectors del Llibre blanc de la parròquia. La primera actuació d’aquest pla de transformació és la reforma de la plaça, les obres de la qual està previst que s’allarguin fins a finals d’any i que costaran 376.000 euros.
La intervenció a la plaça Calonge-Sant Antoni preveu donar prioritat als vianants i convertir-la en un espai més net i ordenat tal com ho van expressar les lauredianes i els lauredians en el procés de participació ciutadana iniciat el mes de març passat.
Les obres de remodelació avancen segons el calendari previst. La primera fase s’ha centrat en la pròpia plaça. La segona, que està a punt de començar i que preveu amb afectacions a l’av. Verge de Canòlich i carrer Doctor Palau, se centrarà en el perímetre que esdevindrà una zona amb límit de velocitat i prioritat per als vianants. Amb l’objectiu de minimitzar les afectacions a la circulació i a la via pública, s’ha adaptat l’execució a les dates que menys perjudiquin la mobilitat a l’entorn immediat de la plaça.
La previsió és començar els treballs que afecten l’av. Verge de Canòlich el 6 d’octubre mantenint el pas obert al carrer Doctor Palau. Tot seguit, la intervenció es traslladarà a l’encreuament entre els dos carrers la setmana del 27 d’octubre. Finalment, els treballs es completaran al c. Doctor Palau la setmana del 3 de novembre amb el compromís de minimitzar les afectacions i garantir una millora de l’espai públic.
Durant tot el procés es treballarà per garantir la seguretat de vianants i vehicles i per reduir al màxim les incomoditats derivades de les obres. El comú agraeix la col·laboració i la comprensió de la ciutadania davant aquestes actuacions que, un cop finalitzades, permetran gaudir d’un entorn renovat, més accessible i de millor qualitat.