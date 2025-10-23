Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Cartell informatiu del departament de Mobilitat. | Servei de Mobilitat
Mesures hivernals de circulació obligatòries

Mobilitat exigirà portar equipament de neu o gel als vehicles que circulin pel Principat a partir de l’1 de novembre

La mesura, que s’allargarà fins al 15 de maig, s’aplica amb la finalitat de millorar la seguretat viària i assegurar una circulació fluida al territori

El Departament de Mobilitat ha anunciat que, des de l’1 de novembre, tots els vehicles que circulin pel territori hauran d’estar equipats amb rodes de neu o cadenes. La mesura, que s’allargarà fins al 15 de maig, s’aplica amb la finalitat de millorar la seguretat viària i assegurar una circulació fluida quan la carretera presenti neu o gel.

Segons ha informat el mateix departament a les seves xarxes socials, es recomana als conductors avançar-se a les primeres nevades i adaptar amb antelació l’equipament del vehicle. El missatge institucional recorda la importància de preparar-se per a les condicions hivernals amb temps per evitar contratemps durant els desplaçaments.

A més, s’inclou un enllaç al Manual de bones pràctiques per circular amb seguretat a l’hivern, un document que recull consells útils sobre la previsió meteorològica, l’estat del trànsit, el manteniment del vehicle i l’ús d’accessoris per afrontar el fred. El manual ofereix, a més, una explicació dels diferents colors dels avisos de neu i les seves implicacions per a la mobilitat.

