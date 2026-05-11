285 persones obtenen la nacionalitat andorrana durant el primer trimestre, 155 amb plenitud de drets polítics

Durant el primer trimestre de l’any 2026 s’ha atorgat la nacionalitat andorrana a un total de 285 persones. Aquest total es pot desglossar en funció de l’article que sustenta l’adquisició de la nacionalitat, d’acord amb la previsió de la vigent llei qualificada de la nacionalitat. Resumidament, 155 persones van adquirir la nacionalitat amb plenitud de drets polítics i 130 de manera provisional.
De les 155 persones que van obtenir la nacionalitat amb plenitud de drets, és a dir, amb drets polítics, la majoria ho van fer per haver nascut a Andorra (37 adquisicions), mitjançant el naixement al país amb pares de més de 10 anys de residència (37) i per residir més de 20 anys al Principat (35).
155 persones van adquirir la nacionalitat amb plenitud de drets polítics i 130 de manera provisional
De les persones a qui se’ls va atorgar la nacionalitat amb plenitud de drets, 88 van ser adquisicions de la nacionalitat d’origen. Els 67 restants van obtenir la nacionalitat definitiva en renunciar a la seva nacionalitat d’origen.
Altrament, 130 persones van veure reconegut el dret d’adquirir la nacionalitat andorrana, també anomenada nacionalitat provisional, fins que no es prova la pèrdua de la o les nacionalitats d’origen o confirmin la nacionalitat andorrana a la majoria d’edat més un any.
D’aquest total, d’una banda, 100 persones encara no han acreditat la pèrdua de la o les nacionalitats d’origen i, per l’altra, hi ha 30 persones que retenen la nacionalitat provisional fins que confirmin la nacionalitat andorrana, actuació formal que es pot mantenir fins al moment de complir la majoria d’edat i un any més, és a dir, fins als 19 anys.
130 persones van veure reconegut el dret d’adquirir la nacionalitat andorrana, també anomenada nacionalitat provisional
Quant a la via d’obtenció del dret d’adquisició de la nacionalitat andorrana a l’espera de la renúncia a la nacionalitat o nacionalitats anteriors, durant el primer trimestre del 2026 hi ha hagut 17 persones que l’han obtingut en haver provat que han fet l’escolaritat obligatòria al Principat, mentre que les 78 persones restants l’han obtingut en acreditar l’obtenció del diploma de ciències humanes i socials d’Andorra (34) o en haver superat la prova d’integració duta a terme per la Comissió de la Nacionalitat (44).
Paral·lelament, durant el primer trimestre hi ha hagut 67 persones residents que han adquirit la nacionalitat amb plenitud de drets, després d’haver renunciat i provat la pèrdua de la nacionalitat o nacionalitats d’origen que posseïa. El 74,6% s’han obtingut per vint anys de residència, el 22,4% per matrimoni i el 3% restant per altres articles de la llei qualificada de la nacionalitat.
Durant el primer trimestre hi ha hagut 67 persones residents que han adquirit la nacionalitat amb plenitud de drets, després d’haver renunciat i provat la pèrdua de la nacionalitat o nacionalitats d’origen
El 40,3% de les adquisicions per residència corresponen a homes i el 59,7% restant a dones, i es caracteritzen per ser majoritàriament de nacionalitat espanyola (71,6%), portuguesa (6%), francesa (4,5%) i marroquina (3%). Pel que fa a les adquisicions de la nacionalitat per matrimoni, al primer trimestre del 2026 van adquirir la nacionalitat andorrana el mateix nombre de dones que d’homes.