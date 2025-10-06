Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • En aquest marc, durant el segon trimestre del 2025 s’han registrat tres adquisicions de nacionalitat: dues per residència (66,7%) i una per matrimoni (33,3%). | Arxiu
El Periòdic d'Andorra
Adquisició de documentació oficial

153 persones obtenen la nacionalitat andorrana durant el segon trimestre del 2025, segons les dades d’Estadística

Durant el segon trimestre del 2025 s’han formalitzat tres adquisicions de nacionalitat: dues per residència i una per matrimoni

Durant el segon trimestre del 2025, 153 persones han obtingut la nacionalitat andorrana, segons les dades publicades aquest dilluns pel Departament d’Estadística. D’aquest total, 106 nacionalitats s’han concedit amb plenitud de drets i 46 de manera provisional, mentre que una persona ha adquirit la nacionalitat en virtut de l’exercici de les seves funcions.

Entre les 106 persones que han obtingut la nacionalitat amb plenitud de drets, 103 l’han aconseguida per aplicació dels articles relatius a la nacionalitat d’origen, i tres per dret d’adquisició, després d’acreditar la pèrdua de la seva nacionalitat anterior.

Pel que fa als 46 casos provisionals, aquests s’han resolt amb el reconeixement del dret d’adquisició de la nacionalitat, pendent que els sol·licitants completin la renúncia a la seva o les seves nacionalitats d’origen dins el termini legal establert.

D’acord amb la normativa europea en matèria d’estadístiques de migració i protecció internacional, l’estadística d’adquisicions de nacionalitat de residents només inclou els processos que comporten un canvi de nacionalitat i afecten persones residents. En aquest marc, durant el segon trimestre del 2025 s’han registrat tres adquisicions de nacionalitat: dues per residència (66,7%) i una per matrimoni (33,3%).

Entre les adquisicions per residència, el 33,3% corresponen a dones i el 66,7% a homes, procedents de l’Argentina, Cuba i el Perú. Pel que fa a les adquisicions per matrimoni, només homes han obtingut la nacionalitat andorrana en aquest període.

Comparteix
Notícies relacionades
L’FC Andorra visitarà el CD Valle de Egüés, conjunt de Tercera RFEF, en la primera ronda de la Copa del Rei
L’ampliació de 200.000 euros del Programa de Digitalització d’Empreses s’estén a totes les línies d’ajuts
L’entrada de mercaderies deixa 14,8 milions al setembre, però els ingressos de Duana acumulats cauen un 16,3%

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Així comença la campanya de la grip d’enguany: dates avançades com a mesura preventiva a l’anticipació del virus
  • Societat
Andorra Telecom duplica la velocitat del servei d’internet empresarial fins als 2,5 Gbps sense cap cost addicional
  • Economia, Societat
La despesa en protecció social per càpita s’enfila fins als 4.213 euros el 2024, un 13,6% més que l’any anterior
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Sant Julià ultima els darrers passos administratius per publicar el concurs sobre la residència universitària
  • Cultura, Parròquies
Aproximadament 3.000 persones han gaudit dels quatre dies de propostes culturals en el Contradans d’Ordino
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella crea una borsa de treball per a activitats esportives i de lleure, exceptuant les d’estiu
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu