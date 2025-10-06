153 persones obtenen la nacionalitat andorrana durant el segon trimestre del 2025, segons les dades d’Estadística

Durant el segon trimestre del 2025, 153 persones han obtingut la nacionalitat andorrana, segons les dades publicades aquest dilluns pel Departament d’Estadística. D’aquest total, 106 nacionalitats s’han concedit amb plenitud de drets i 46 de manera provisional, mentre que una persona ha adquirit la nacionalitat en virtut de l’exercici de les seves funcions.
Entre les 106 persones que han obtingut la nacionalitat amb plenitud de drets, 103 l’han aconseguida per aplicació dels articles relatius a la nacionalitat d’origen, i tres per dret d’adquisició, després d’acreditar la pèrdua de la seva nacionalitat anterior.
Pel que fa als 46 casos provisionals, aquests s’han resolt amb el reconeixement del dret d’adquisició de la nacionalitat, pendent que els sol·licitants completin la renúncia a la seva o les seves nacionalitats d’origen dins el termini legal establert.
D’acord amb la normativa europea en matèria d’estadístiques de migració i protecció internacional, l’estadística d’adquisicions de nacionalitat de residents només inclou els processos que comporten un canvi de nacionalitat i afecten persones residents. En aquest marc, durant el segon trimestre del 2025 s’han registrat tres adquisicions de nacionalitat: dues per residència (66,7%) i una per matrimoni (33,3%).
Entre les adquisicions per residència, el 33,3% corresponen a dones i el 66,7% a homes, procedents de l’Argentina, Cuba i el Perú. Pel que fa a les adquisicions per matrimoni, només homes han obtingut la nacionalitat andorrana en aquest període.