Una inversió d’1,2 milions d’euros transforma els Torropuis d’Anyós en un nou espai esportiu i d’aparcament

La parròquia de la Massana compta des d’aquest divendres amb un nou espai públic a Anyós. Coincidint amb l’inici de la Festa Major, el comú ha inaugurat la zona dels Torropuis, una actuació que ha suposat una inversió d’1,2 milions d’euros i que permet ampliar tant els equipaments esportius com les places d’aparcament de la localitat. El nou espai disposa d’una pista poliesportiva equipada amb cistelles de bàsquet i porteries de futbol, un aparcament amb 24 places d’estacionament, dues fonts i una petita zona enjardinada.
Durant la inauguració, el cònsol menor, Roger Fité, ha explicat que s‘ha optat pel nom de Torropuis perquè «és com antigament es coneixien aquestes parcel·les» i, d’aquesta manera, «es preserva la identitat» de l’indret. «Pretenem donar un bon servei als habitants, tant als infants i joves, que seran els principals usuaris de la pista esportiva, com també ampliar la capacitat d’aparcament de la zona», ha afegit el mandatari massanenc.
A banda de Fité, l’acte inaugural ha anat a càrrec de la cònsol major, Eva Sansa, acompanyats pel llevador del Quart d’Anyós i pels consellers d’Obres, Kevin Poulet, i d’Educació, Joventut i Esports, Bet Rossell. Després del tradicional tall de cinta, els representants comunals i un grup d’infants han estrenat la nova pista amb un partit de futbol.