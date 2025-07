Procés 'Riberamunt 2025'

Un ‘parc d’agility caní’ a Sornàs s’imposa en el procés participatiu de Riberamunt amb gairebé el 31% dels vots registrats

La proposta es durà a terme al Prat de Molina amb un pressupost de 50.000 euros i preveu la creació d’un espai equipat per a l’esbarjo i l’exercici

La ciutadania d’Ordino ha escollit la creació d’un ‘parc d’agility caní’ a Sornàs com a projecte guanyador dels pressupostos participatius 2025, en el marc del procés ‘Riberamunt 2025’. La proposta, presentada pel veí de la Cortinada Blai Jané, ha obtingut el suport de 90 dels 292 vots vàlids emesos, el que representa un 30,8% del total. El projecte es desenvoluparà al Prat de Molina, en una zona ja habilitada per a gossos, i transformarà l’espai en una àrea equipada per a l’exercici i l’esbarjo dels animals. L’actuació disposarà d’un pressupost de 50.000 euros.

Segons ha explicat la cònsol major, Maria del Mar Coma, les obres es preveuen iniciar enguany i finalitzar, si és necessari, durant el primer semestre del 2026. La mandatària comunal ha remarcat “la implicació creixent de la ciutadania en els processos de decisió pública”, i ha assegurat que “totes les propostes no seleccionades es tindran en compte com a possibles iniciatives futures, ja que reflecteixen inquietuds reals de la població”.

Per la seva banda, Jané ha agraït el suport rebut i ha explicat que la seva proposta sorgeix de l’observació del creixement del nombre de gossos a la parròquia. “Volia proposar un espai específic per a l’exercici dels animals, però també pensat per dinamitzar la vida local”, ha manifestat. Jané ha apuntat que el parc podria esdevenir un punt de trobada entre veïns i, eventualment, acollir activitats com exhibicions, concursos o visites escolars vinculades al món caní.

El procés participatiu ha rebut 340 vots, dels quals 292 han estat vàlids. A banda del projecte guanyador, el circuit sensorial La caseta del bosc ha obtingut un 25,7% dels suports, seguit per la ruta tematitzada amb un 16,1%. També van arribar a la fase final altres propostes com els punts de reparació de bicicletes i un gronxador panoràmic. En total, s’hi van presentar 13 idees formulades per 10 residents, de les quals cinc van ser seleccionades per a la votació popular.