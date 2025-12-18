Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Les obres al carrer Prat de la Creu han tingut una durada curta, d’un parell o tres d’hores | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Millores a la calçada

Un forat a l’asfalt del carrer Prat de la Creu, causat pel pas continu de vehicles pesants, obliga a una actuació puntual

El comú afirma que la incidència, que amb la pluja provocava acumulació d’aigua i esquitxades cap a la vorera, s’ha resolt en un parell o tres d’hores

El Comú d’Andorra la Vella ha dut a terme aquest dijous una actuació puntual al carrer Prat de la Creu per reparar un tram d’asfalt que presentava desperfectes a la calçada. Segons ha informat l’equip comunal davant les qüestions traslladades per aquest mitjà, la intervenció respon a una incidència localitzada detectada en aquest punt de la via.

En concret, el pas continuat de vehicles pesants havia provocat l’aparició d’un petit forat a l’asfalt. Tal com han explicat des del comú, amb les pluges aquest forat s’omplia d’aigua, fet que generava esquitxades cap a la vorera i podia afectar els vianants. Tanmateix, l’afectació sobre la circulació ha estat limitada i s’ha indicat que els treballs han tingut una durada curta, d’un parell o tres d’hores, i s’han executat sense incidències destacables.

Durant la intervenció, però, s’han produït petits col·lapses puntuals al carrer Prat de la Creu. Per regular el trànsit en aquest tram, habitualment de doble sentit, un agent del servei de circulació de la capital ha estat present a la zona per donar pas alternatiu als vehicles mentre s’executaven els treballs.

Cal destacar que aquesta actuació s’emmarca dins d’un conjunt de reparacions puntuals que s’han anat realitzant al llarg del dia en diferents punts de la parròquia. Segons el comú, es tracta d’intervencions ja identificades prèviament, amb l’objectiu de mantenir en bon estat la via pública i resoldre incidències concretes a la calçada.

Comparteix
Notícies relacionades
Dolsa critica l’augment de la despesa de personal i avisa que el pressupost no s’ajusta a la caiguda d’ingressos
El sector del taxi posa “la primera pedra per entrar al segle XXI” amb l’acord que impulsa la modernització del servei
Concòrdia proposa equiparar els permisos de naixement l’any 2028 amb una clàusula de flexibilitat regulada

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El Servei de Permanències Mèdiques ampliarà la cobertura durant les festes: del 25 de desembre al 6 de gener
  • Societat
Les associacions de salut mental reben el document definitiu de l’Estratègia de prevenció i lluita contra el suïcidi
  • Esports, Societat
El Principat acollirà el 25 d’agost de l’any vinent la quarta etapa de La Vuelta a Espanya, íntegra i de 104 quilòmetres
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Dolsa critica l’augment de la despesa de personal i avisa que el pressupost no s’ajusta a la caiguda d’ingressos
  • Parròquies, Societat
Un forat a l’asfalt del carrer Prat de la Creu, causat pel pas continu de vehicles pesants, obliga a una actuació puntual
  • Parròquies
Andorra la Vella suspèn temporalment noves autoritzacions de rètols i pantalles lluminoses a l’espai públic
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu