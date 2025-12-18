Un forat a l’asfalt del carrer Prat de la Creu, causat pel pas continu de vehicles pesants, obliga a una actuació puntual

El Comú d’Andorra la Vella ha dut a terme aquest dijous una actuació puntual al carrer Prat de la Creu per reparar un tram d’asfalt que presentava desperfectes a la calçada. Segons ha informat l’equip comunal davant les qüestions traslladades per aquest mitjà, la intervenció respon a una incidència localitzada detectada en aquest punt de la via.
En concret, el pas continuat de vehicles pesants havia provocat l’aparició d’un petit forat a l’asfalt. Tal com han explicat des del comú, amb les pluges aquest forat s’omplia d’aigua, fet que generava esquitxades cap a la vorera i podia afectar els vianants. Tanmateix, l’afectació sobre la circulació ha estat limitada i s’ha indicat que els treballs han tingut una durada curta, d’un parell o tres d’hores, i s’han executat sense incidències destacables.
Durant la intervenció, però, s’han produït petits col·lapses puntuals al carrer Prat de la Creu. Per regular el trànsit en aquest tram, habitualment de doble sentit, un agent del servei de circulació de la capital ha estat present a la zona per donar pas alternatiu als vehicles mentre s’executaven els treballs.
Cal destacar que aquesta actuació s’emmarca dins d’un conjunt de reparacions puntuals que s’han anat realitzant al llarg del dia en diferents punts de la parròquia. Segons el comú, es tracta d’intervencions ja identificades prèviament, amb l’objectiu de mantenir en bon estat la via pública i resoldre incidències concretes a la calçada.