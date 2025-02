Les tasques d’estabilització de la carretera de la Comella s’iniciaran aquest pròxim dilluns

Els serveis tècnics del Comú d’Andorra la Vella han examinat aquest dissabte el punt de la carretera de la Comella on la passada nit es va produir una esllavissada de pedres. Tot i que a primera hora del matí la calçada ha quedat totalment neta, es manté tallat el tram en els dos sentits de la marxa per garantir-ne la seguretat.

En l’àrea afectada per la caiguda de rocs, situada en el punt quilomètric 4,6, entre la urbanització Comella Parc i la Plana, ja s’havia produït recentment una altra caiguda de pedres. Arran d’aquell incident es va adjudicar a l’empresa Edicom per 177.000 euros les tasques d’estabilització del talús, treballs que, tal i com estava previst, comencen aquest dilluns.

Al llarg de la jornada de dilluns i en funció de l’evolució dels treballs s’avaluarà la possibilitat d’obrir al trànsit un dels dos carrils i autoritzar la circulació alterna en les dues direccions. Cal remarcar que el tall del tram no condiciona l’accés a cap dels nuclis residencials de la zona però sí que impedeix creuar d’Andorra la Vella a Escaldes-Engordany.

El servei de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX) ha treballat al llarg de la matinada en la retirada dels rocs deixant la calçada totalment neta. En paral·lel, els agents de circulació d’Andorra la Vella han procedit a la col·locació de les tanques i la senyalització de la incidència i s’han coordinat amb els seus companys escaldencs per procedir de la mateixa manera.