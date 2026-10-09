Prop de 900 es ‘concentren’ als Cortals d’Encamp per fer els primers controls sanitaris conjunts del bestiar oví

Prop de 900 ovelles es concentraran entre aquest divendres i dissabte als Cortals d’Encamp amb motiu de la primera jornada conjunta de sanejament del bestiar oví organitzada pel Comú d’Encamp. La iniciativa permetrà dur a terme els controls sanitaris per detectar possibles casos de brucel·losi, unes tasques que aniran a càrrec del servei de veterinària del Departament d’Agricultura del Govern i que es desenvoluparan de manera coordinada amb els ramaders de la parròquia. Val a dir que l’actuació s’ha impulsat amb la voluntat de facilitar la feina dels ramaders i dels professionals veterinaris, concentrant els controls en un mateix espai i afavorint el seguiment de l’estat sanitari de la cabana ovina.
La celebració d’aquesta primera jornada conjunta segueix el model de la vacada, una iniciativa que ja es desenvolupa amb el bestiar boví i que ara el comú ha decidit traslladar al sector oví. D’aquesta manera, la corporació incorpora una nova actuació a les mesures impulsades l’any passat per donar suport a l’activitat ramadera i contribuir al manteniment del nombre de caps de bestiar a la parròquia, especialment en els sectors boví i oví. Entre aquestes mesures hi ha els ajuts econòmics destinats als ramaders que participen en tasques de neteja forestal mitjançant el pasturatge, així com als ramats d’ovelles que segueixen el bestiar boví per afavorir la biodiversitat dels prats d’alta muntanya.
Enguany, els ramats han pasturat per diferents zones d’Encamp i els seus responsables han pogut presentar les sol·licituds corresponents. Fins ara, les peticions registrades inclouen un total de 904 caps de bestiar oví, una xifra que representa un increment del 7% respecte a l’any passat. A més, el comú també treballa per incorporar noves actuacions als pròxims plans de treballs forestals, amb especial atenció a la zona dels Cortals d’Encamp. Les intervencions previstes tenen com a objectiu mantenir net el sotabosc, recuperar i ampliar els prats de pastura i habilitar nous espais perquè els ramats d’ovelles puguin contribuir al manteniment del territori a través de la seva activitat habitual.
Aquestes actuacions també busquen afavorir la conservació dels espais oberts i limitar l’expansió de la massa forestal en aquelles zones que es consideren adequades per al pasturatge. La corporació vincula aquestes mesures al manteniment de l’activitat ramadera, un sector que afronta dificultats per garantir la seva continuïtat i que contribueix tant a la gestió del territori com a la preservació dels espais naturals de la parròquia.