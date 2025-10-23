Ordino anuncia noves mesures de seguretat viària, un aparcament de 100 places i la instal·lació de radars fixos

El Comú d’Ordino ha celebrat durant les darreres dues setmanes quatre reunions veïnals a diferents zones de la parròquia, amb una participació total de 69 persones. Les trobades han tingut com a objectiu escoltar les inquietuds dels residents i compartir els projectes comunals en curs o previstos per als pròxims mesos.
Entre les preocupacions més reiterades, destaquen l’excés de velocitat a diversos punts i la manca d’aparcament. Davant aquestes demandes, la corporació ha explicat que actualment es duen a terme mesures de seguretat viària com la instal·lació de bandes reductores, semàfors pedagògics i semàfors amb icones —quatre de nous estan en comanda: dos a la Cortinada, un a Arans i un a Ansalonga—.
Per altra banda, també s’ha anunciat que el comú sol·licitarà la instal·lació de radars fixos, ja que Ordino és actualment l’única parròquia que no en disposa. Paral·lelament, s’estudiarà la reubicació de passos de vianants i es demanarà un reforç de la presència policial. Pel que fa a l’aparcament, han informat del projecte de construcció d’un nou aparcament a la Plana dels Camps, amb una capacitat de prop d’un centenar de places, així com d’una zona addicional davant de l’església de la Cortinada.
Pel que fa a l’aparcament, han informat del projecte de construcció d’un nou aparcament a la Plana dels Camps, amb una capacitat de prop d’un centenar de places
Durant les reunions, el comú va presentar algunes novetats aprovades recentment, com la nova senyalització dels pobles amb rètols singulars, el Pla de Gestió Forestal i l’ampliació dels treballs de desbrossament, especialment a la zona de Llorts. A més, es va anunciar la construcció d’una infraestructura forestal de 400 metres quadrats destinada a l’assecat i transformació de la fusta en estella, un projecte qualificat com a pioner en el marc de la gestió sostenible dels boscos.
En matèria de transport públic parroquial, s’han detallat millores en el servei, amb bones valoracions dels usuaris i la incorporació de noves parades a Ordino poble. El recorregut s’ampliarà fins als Buners i tots els trajectes passaran per l’Auditori Nacional.