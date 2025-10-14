La 33a Mostra Gastronòmica d’Andorra tindrà el vi com a protagonista i reunirà dos restaurants amb estrella Michelin

El Comú d’Ordino ha presentat aquest dimarts la 33a edició de la Mostra Gastronòmica d’Andorra i Pirineus, la qual se celebrarà el cap de setmana del 8 i 9 de novembre. L’esdeveniment, consolidat com una cita de referència de la cuina de muntanya i del producte local, tornarà a convertir la parròquia en punt de trobada per a xefs, restauradors, productors i amants de la gastronomia pirinenca.
La Mostra, que tindrà lloc diumenge a l’Auditori Nacional, comptarà amb la participació de 20 restaurants —13 andorrans i 7 del Pirineu català— que presentaran plats creats especialment per a l’ocasió. Entre ells hi destaquen dos establiments amb estrella Michelin: el restaurant Ibaya de Soldeu, dirigit pel xef Francis Paniego, i la Fonda Xesc de Gombrèn, reconeguda per la seva cuina tradicional reinterpretada.
Enguany, el vi serà el producte convidat de la Mostra. L’organització ha volgut posar en valor la cultura vitivinícola i la seva connexió amb la cuina pirinenca, de manera que molts dels plats incorporaran vi o reduccions de vi en les seves elaboracions. Segons el representant de Menja’t Andorra, Toni Corominas, “l’INCAVI ens proporcionarà tots els vins, tots de la DO Catalunya, que els comensals podran degustar durant el dinar i la mostra”. A més, ha afegit que, com a novetat, aquesta edició incorporarà un premi del jurat professional, format per crítics gastronòmics com Josep Vilella, Joan Besson i Josep Lluís Trabal, expert en gastronomia local, els quals escolliran el millor plat de la Mostra.
Per altra banda, la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, ha destacat la importància de mantenir viva aquesta tradició gastronòmica: “Va néixer fa més de tres dècades, quan no eren gaires els esdeveniments que es feien al país amb vocació d’atraure turisme i relacionats amb la gastronomia”. En aquest sentit, ha afegit que, tot i el seu atractiu turístic, la Mostra “és sobretot una activitat que gaudim els de casa; les famílies d’Ordino segueixen reunint-se al voltant de la taula, i això ens motiva a continuar oferint-la any rere any”.
Entre les novetats d’enguany, cal destacar que el Saló Ordino Gourmet, dedicat als productes artesanals i de proximitat, s’ubicarà per primera vegada a la plaça i al carrer Major per guanyar visibilitat i proximitat amb el públic. Paral·lelament, la Sala la Buna acollirà una nova edició del Gastrolab, amb tallers, tastos i demostracions obertes a totes les edats. Entre els participants hi figuren Josep Moráguez, del restaurant L’Ensegur, i Sofia Sarasqueta, cap de rebosteria d’Ibaya.
Les entrades per a l’esdeveniment, el qual preveu reunir prop de 380 comensals, es podran adquirir a partir d’aquesta setmana. El preu anticipat serà de 42 euros per als adults i 20 euros per als infants, mentre que el mateix dia serà de 47 i 26 euros, respectivament. Els tallers del Gastrolab tindran un cost simbòlic de 2 euros cadascun. El 1% de la recaptació de la venda de tiquets i la totalitat dels ingressos del Gastrolab es destinaran a projectes de solidaritat alimentària d’UNICEF.