Miguel Bosé irromp en el Judici dels Contrabandistes i ironitza sobre la possibilitat de traslladar-se a Ordino

El Judici dels Contrabandistes d’Ordino s’ha traslladat aquest any, a darrera hora, a l’interior de l’Andorra Congrés Centre a causa de les condicions meteorològiques. La pluja ha obligat a deixar la plaça Major, tot i que l’Associació de Cultura Popular d’Ordino ha mantingut intacte l’esperit crític i irreverent de l’acte. Instants abans de començar, la membre de l’entitat Maria Zorzano ha reconegut que el canvi d’ubicació ha requerit una adaptació ràpida: “Hem d’improvisar una miqueta i hem hagut de fer un assaig previ, però jo crec que sortirà igual de bé”. Zorzano també ha destacat les tres setmanes d’assajos, especialment per preparar els ‘sketchs’ que es renoven cada any a partir de l’actualitat ordinenca. “Sempre intentem mirar quines han sigut les notícies més destacades d’Ordino i improvisem ‘sketchs’ en base a això”, ha explicat.
Així, la representació ha arrencat amb l’entrada sorollosa dels contrabandistes perseguits per les Forces Especials d’Ordino (FEO), en una escena marcada pels trets simulats i el caos escènic. El text ha tornat a carregar contra la gestió política i les ‘contradiccions’ del dia a dia parroquial, amb referències directes a la manca d’habitatge i la dificultat dels joves per emancipar-se, a la revisió del POUP o a la revitalització puntual de la parròquia amb els Jocs dels Petits Estats: “Sort en vam tenir dels Jocs, una setmana de moviment de gent pel poble”.
La sàtira carnavalesca ha abordat igualment el debat sobre les ‘tiny houses’, les inversions urbanístiques i la presència creixent d’agents policials a la parròquia ordinenca. En clau burlesca, un dels FEO ha admès que “entre els que es posen de baixa, els que van a competir, els que actuen… no en som prou”, mentre els batlles ironitzaven assegurant que “aquí res canviï, continuïn manant els de sempre i tot segueixi igual”.
Un dels moments centrals ha estat l’aparició de Miguel Bosé, convertit en personatge satíric que ha ironitzat sobre la vida a la parròquia. “Amb lo pla que és el planeta i les pujades que teniu per aquí, qui ho diria…”, ha deixat anar només entrar a escena. En el seu discurs, ha fet broma sobre la ‘Cota 1.300’ i la suposada manca d’atractiu per a artistes que “omplen sales d’espectacles”. “No m’hi espereu allà, jo omplo sales d’espectacles, això de les places buides no és lo meu”, ha afirmat. Bosé ha culminat la seva intervenció amb una versió adaptada de ‘Amante bandido’, convertida en ‘Seré tu amante de Ordino’, on ha ironitzat sobre la seva hipotètica residència a la parròquia i ha acabat decantant-se per Canillo.
Així doncs, el judici final als contrabandistes ha mantingut l’essència irreverent de sempre, amb una sentència farcida d’insults caricaturescos i un desenllaç marcat per l’aparició de l’olla tradicional, d’on han anat sortint els ingredients del caldo fins a l’explosió final de confeti. Malgrat el trasllat forçat a l’ACCO, la representació ha conservat la seva capacitat de crítica local i d’autoparòdia, demostrant que, amb pluja o sense, l’esperit dels Contrabandistes continua ben viu a Ordino.