Valoració de la reforma urbana

Marsol es mostra satisfeta amb la remodelació de la plaça del Poble, tot destacant l’amplitud del nou espai

L’excònsol major i actual ministra ressalta que el projecte responia a una necessitat, tot recordant filtracions i envelliment de l’anterior plaça

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, s’ha mostrat satisfeta per com està quedant la plaça del Poble. “El projecte és el que nosaltres vam executar i ara queda a l’altra part, però a mi m’agrada, perquè és oberta, és ampla, potser sí que falta una mica de verd, però s’ha de deixar a temps”, ha valorat la ministra recordant que va ser precisament en el seu mandat com a cònsol major de la capital quan el projecte es va dissenyar.

En aquest sentit, ha manifestat que “és la idea que nosaltres teníem” per donar resposta a “una assignatura pendent” que es va encara en el seu segon mandat com a cònsol major, ja que era “necessari”. En aquest sentit, ha recordat que “la plaça estava vella”, i per exemple hi havia problemes de filtracions que calia resoldre. “Ja tocava una plaça nova i estic contenta que el comú actual la vagi executant”, ha valorat Marsol que ha pres part aquest diumenge en el tradicional ball del Contrapàs.