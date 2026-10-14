L’Executiu deixa en mans de la Massana el futur del mirador de l’Alt de la Capa, tot i que obre la porta a modificar-lo

Tirar endavant o no el mirador de l’Alt de la Capa serà una decisió que només podrà prendre el Comú de la Massana. Govern, en aquest sentit, haurà de limitar la seva intervenció a l’avaluació tècnica del projecte. O així almenys ho ha manifestat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, i portaveu de l’Executiu, Guillem Casal, en ser qüestionat sobre les preocupacions veïnals per l’impacte que la infraestructura podria tenir sobre la biodiversitat i l’entorn paisatgístic: «La competència comunal és la que ha de decidir sobre l’oportunitat o no del projecte. Nosaltres només intervenim des del punt de vista tècnic».
Així i tot, l’avaluació ambiental encara no es pot donar per tancada, mentre que l’informe elaborat fins ara només té caràcter previ, a l’espera, doncs, que es completi el procediment establert per la legislació actual: «Una vegada acabada la consulta pública o l’exposició pública d’aquest projecte, que durarà un mes, i una vegada analitzades tècnicament les al·legacions, es farà l’informe definitiu», ha detallat Casal, remarcant que les aportacions que es presentin durant aquest període seran examinades abans de completar l’avaluació. «Aquestes al·legacions poden fer canviar el projecte inicial», ha advertit el portaveu, recordant que dita possibilitat ja s’ha produït en altres infraestructures impulsades, com per exemple l’heliport de la Caubella.
«Una vegada acabada la consulta pública o l’exposició pública d’aquest projecte, que durarà un mes, i una vegada analitzades tècnicament les al·legacions, es farà l’informe definitiu» – Guillem Casal
«Hem hagut de fer diversos informes, informes de riscos naturals que ha fet el Ministeri d’Ordenament del Territori, informes en matèria de patrimoni cultural que ha fet el Ministeri de Cultura i un informe previ», ha enumerat Casal, tornant a la qüestió del mirador de l’Alt de la Capa. Així, ha insistit que la responsabilitat del ministeri que encapçala és garantir que es compleixin, en tot moment, els procediments previstos i les condicions que es puguin establir en l’avaluació: «Jo he de garantir, com a ministre de Medi Ambient, que els processos mediambientals estiguin garantits i que tots els passos, tots els requeriments i tot allò que apunti aquest informe previ de mesures correctores o compensatòries es pugui garantir».
Tanmateix, i davant les preguntes sobre l’impacte ambiental i paisatgístic del mirador, el titular ministerial ha reiterat que Govern no entrarà a valorar la conveniència de construir-lo, ja que aquesta decisió s’atribueix únicament i exclusivament a l’administració comunal encapçalada per Eva Sansa: «El Comú de la Massana també crec que ha argumentat la necessitat d’impulsar aquest mirador per intentar revertir o millorar la situació al voltant de l’estació de Pal Arinsal, però aquesta és una qüestió en què Govern no pot entrar, perquè la nostra competència és purament tècnica», ha conclòs el portaveu de l’ens governamental.