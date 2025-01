Les obres de remodelació de la plaça del Poble començaran al gener

Un cop passades les festes de Nadal i amb el Poblet havent tancat portes és més a prop l’inici de la remodelació de la plaça del Poble, un dels grans projectes de la corporació comunal d’Andorra la Vella per a aquest 2025. Així, segons confirmen fonts comunals, un cop es desmuntin les casetes i tots els elements que conformaven el mercat de Nadal, unes tasques que es preveu que estiguin enllestides en uns dies, és previst que els treballs per refer la plaça comencin. La data seria cap a mitjans del mes de gener. En aquest sentit, cal recordar que la voluntat del Comú és que la nova plaça estigui enllestida per la Festa Major, al mes d’agost.

Cal recordar que les obres per remodelar la plaça van ser adjudicades el passat mes de desembre per un import de 2.588.834 euros. El projecte, que rep el nom ‘Una plaça amb ànima’, té com a objectiu “posar al ciutadà al centre i donar vida i ànima a la plaça els 365 dies de l’any”, tal com va manifestar el cònsol major, Sergi González, durant la sessió de Consell de Comú en què es va fer l’adjudicació.

D’aquesta manera, va recordar que es tracta d’una obra que reprèn el disseny que es va fer en la passada legislatura, però que s’ha revisat, ja que es vol “transformar aquest espai emblemàtic en un lloc viu, obert i significatiu per a tota la ciutadania”. En aquest sentit, des de la majoria reivindiquen que s’ha fet un treball transversal entre els diferents departaments i que s’ha escoltat la veu dels ciutadans, pel fet que la participació activa de la ciutadania per a la definició de la futura nova plaça del Poble es va tancar amb més de 300 aportacions.

L’espai públic comptarà amb zones verdes i de descans, ombres, jocs infantils i juvenils, indrets per gaudir de les celebracions populars, equipaments sostenibles, així com d’un disseny que embellirà el centre de la parròquia. “Les cinc ànimes, la calmada, l’activa, la festiva, la sostenible i, l’atractiva i presumida, transformaran la plaça del Poble en un punt de trobada que uneixi i reflecteixi l’esperit de la nostra parròquia”, va informar el mandatari comunal.