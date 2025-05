Dinamització econòmica

L’Enfira’t torna a Encamp amb rècord de participació i un espai firal centralitzat al Prat Gran i al parc de l’Ossa

La quarta edició reunirà 70 expositors i un ampli programa d’activitats, en un cap de setmana dedicat a la dinamització econòmica i social

Encamp acollirà aquest cap de setmana la quarta edició de l’Enfira’t, la fira multisectorial de la parròquia, que enguany bat rècord de participació amb un total de 70 expositors, sis més que l’any passat. L’esdeveniment concentrarà tota l’activitat al voltant del carrer Prat Gran de l’Areny i el parc de l’Ossa, amb l’objectiu de centralitzar l’oferta i optimitzar l’espai firal, que s’ha cobert al 100% de la seva capacitat.

Segons ha explicat el conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, aquesta nova distribució permetrà “crear un nucli, un espai firal molt concentrat, molt segur i de molta qualitat”. La fira mantindrà el mateix format que en edicions anteriors i obrirà dissabte i diumenge amb horari de 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 20.00 hores.

A banda dels expositors, l’esdeveniment oferirà un ampli programa d’activitats. La tècnica de Reactivació Econòmica comunal, Mar Querencia, ha destacat l’exhibició d’escalada a càrrec d’Stefi Troguet al parc de l’Ossa, així com la possibilitat de veure Encamp a vista d’ocell gràcies a una grua instal·lada a l’espai firal. També s’ha programat una visita al nou estadi de la Federació Andorrana de Futbol, que es podrà fer tant dissabte com diumenge al matí per conèixer les noves instal·lacions. A més, l’FC Andorra participarà amb una activitat de dinamització i es rifaran entrades per al partit del play-off de diumenge.

L’Enfira’t compta també amb la implicació dels diferents serveis comunals. El Departament de Turisme promocionarà les activitats d’estiu, entre les quals destaca com a novetat una proposta de supervivència. Afers Socials donarà a conèixer les opcions de lleure d’estiu i oferirà un obsequi als qui s’hi inscriguin. Els centres esportius comunals facilitaran matrícules gratuïtes, i el departament d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura impulsarà el concurs d’embelliment floral, repartint petúnies i geranis. També hi participarà la biblioteca comunal.

En aquest sentit, Marot ha destacat que l’esdeveniment s’ha consolidat com un “punt de trobada” per a la dinamització econòmica i social de la parròquia. El conseller ha remarcat la presència destacada de tres sectors: la restauració, amb set restaurants o punts gastronòmics; l’automoció, amb quatre concessionaris de vehicles nous i d’ocasió; i l’àmbit social, esportiu i d’entitats, a més dels estands multisectorials. Finalment, Marot ha insistit que la fira també busca afavorir que les empreses puguin “fer negoci” i ha recordat que hi haurà servei de restauració disponible durant tota la jornada, de 10.00 a 20.0 hores.