Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Una padrina amb un infant creuant el pas de vianants. | Comú d'Andorra la Vella / Tony Lara
El Periòdic d'Andorra
Conscienciar els conductors

‘Laia’ i ‘Pau’ arriben als carrers de la capital per fomentar la seguretat viària i protegir els entorns escolars

El comú col·loca set figures infantils de gran format en punts estratègics de la parròquia per conscienciar els conductors i reduir la velocitat

El Comú d’Andorra la Vella ha completat la col·locació de set figures infantils d’1,50 metres d’alçada als entorns escolars de la parròquia, ubicades en punts estratègics dels camins escolars. Les figures, que representen un nen i una nena a punt de travessar un pas de vianants, són visibles des de lluny —fins i tot des de l’interior dels vehicles— amb l’objectiu de conscienciar els conductors i fomentar la reducció de la velocitat dins del nucli urbà.

Els elements, batejats amb el nom de ‘Laia’ i ‘Pau’, s’han instal·lat en diverses zones: al carrer Bisbe Príncep Iglesias, a prop del col·legi Sant Ermengol; al carrer Ciutat de Valls; a l’avinguda d’Enclar, a l’entorn de l’Escola Andorrana; al col·legi Mare Janer, i al carrer de les Escoles, a tocar de l’Escola Francesa de Santa Coloma.

El projecte té l’origen en les propostes del Consell d’Infants del curs 2023-2024, les quals van plantejar diverses mesures per millorar la seguretat viària als accessos escolars

El projecte té l’origen en les propostes del Consell d’Infants del curs 2023-2024, les quals van plantejar diverses mesures per millorar la seguretat viària als accessos escolars. Entre aquestes, es trobava la renovació de la senyalització vertical, que s’ha complementat amb la incorporació de les figures educatives ‘Laia’ i ‘Pau’. Els elements, de caràcter permanent, formen part del projecte global de camins escolars impulsat pel comú.

El conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, ha explicat que “aquestes figures tenen un efecte directe sobre els conductors: quan veuen la imatge d’un nen a punt de creuar, redueixen la velocitat instintivament”. Surana ha subratllat que es tracta “d’un reforç visual que complementa les mesures de seguretat i els elements educatius ja existents”.

Per la seva banda, la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, ha destacat que “les figures ajuden a generar un entorn més segur i educatiu”. Segons ha apuntat, “els infants veuen que la seva seguretat és prioritària, i alhora la comunitat pren consciència de la importància de respectar els camins escolars”.

Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
La gent gran d’Andorra la Vella celebra la darrera reforma de la Casa Pairal i destaca que “era un canvi necessari”
El Comú de Canillo reprèn el projecte de la voravia del Mirador del Tarter i preveu licitar-lo a principis del 2026
Els jugadors del Ranger’s faran una ‘plantada’ d’un minut contra l’FC Santa Coloma i alguns podrien deixar l’equip

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
ARPA proposa que la reforma de l’hospital incorpori un espai exterior per a les visites d’animals de companyia
  • Societat
El SAAS estudiarà si la dieta mediterrània pot reduir els efectes de la quimioteràpia en el càncer de mama
  • Societat
La Coordinadora se suma a les accions de la Unió Sindical i fa una crida a mobilitzar-se contra l’especulació actual
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La gent gran d’Andorra la Vella celebra la darrera reforma de la Casa Pairal i destaca que “era un canvi necessari”
  • Parròquies, Societat
El Comú de Canillo reprèn el projecte de la voravia del Mirador del Tarter i preveu licitar-lo a principis del 2026
  • Parròquies, Societat
‘Laia’ i ‘Pau’ arriben als carrers de la capital per fomentar la seguretat viària i protegir els entorns escolars
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu