‘Laia’ i ‘Pau’ arriben als carrers de la capital per fomentar la seguretat viària i protegir els entorns escolars

El Comú d’Andorra la Vella ha completat la col·locació de set figures infantils d’1,50 metres d’alçada als entorns escolars de la parròquia, ubicades en punts estratègics dels camins escolars. Les figures, que representen un nen i una nena a punt de travessar un pas de vianants, són visibles des de lluny —fins i tot des de l’interior dels vehicles— amb l’objectiu de conscienciar els conductors i fomentar la reducció de la velocitat dins del nucli urbà.
Els elements, batejats amb el nom de ‘Laia’ i ‘Pau’, s’han instal·lat en diverses zones: al carrer Bisbe Príncep Iglesias, a prop del col·legi Sant Ermengol; al carrer Ciutat de Valls; a l’avinguda d’Enclar, a l’entorn de l’Escola Andorrana; al col·legi Mare Janer, i al carrer de les Escoles, a tocar de l’Escola Francesa de Santa Coloma.
El projecte té l’origen en les propostes del Consell d’Infants del curs 2023-2024, les quals van plantejar diverses mesures per millorar la seguretat viària als accessos escolars. Entre aquestes, es trobava la renovació de la senyalització vertical, que s’ha complementat amb la incorporació de les figures educatives ‘Laia’ i ‘Pau’. Els elements, de caràcter permanent, formen part del projecte global de camins escolars impulsat pel comú.
El conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, ha explicat que “aquestes figures tenen un efecte directe sobre els conductors: quan veuen la imatge d’un nen a punt de creuar, redueixen la velocitat instintivament”. Surana ha subratllat que es tracta “d’un reforç visual que complementa les mesures de seguretat i els elements educatius ja existents”.
Per la seva banda, la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, ha destacat que “les figures ajuden a generar un entorn més segur i educatiu”. Segons ha apuntat, “els infants veuen que la seva seguretat és prioritària, i alhora la comunitat pren consciència de la importància de respectar els camins escolars”.