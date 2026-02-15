Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Una participant de 'Samba d’Alçada' repartint confeti entre els espectadors. | ANA / M.R.
Agències
Propostes variades i imaginatives

La rua de Carnaval omple els carrers de Sant Julià de Lòria amb una desena de comparses i una participació massiva

El recorregut, entre la plaça Francesc Cairat i la plaça de la Germandat, ha culminat amb el tancament festiu abans de la botifarrada popular

La rua de Carnaval ha omplert aquest diumenge els carrers de Sant Julià de Lòria amb una participació massiva de famílies i comparses que han convertit el centre de la parròquia en un escenari festiu. Des de minuts abans de l’inici, el carrer de la plaça de la Germandat ha quedat flanquejat per un mínim de dues fileres de públic a banda i banda, amb grans i petits estirant el coll en direcció a la plaça Francesc Cairat per no perdre detall de l’arribada de l’espectacle itinerant. Així, una desena de comparses han desfilat amb propostes variades i imaginatives, des de disfresses singulars com participants caracteritzats de fregones o petits capgrossos amb llargs barrets negres, fins a formacions que ja havien deixat empremta la nit anterior.

Entre les carrosses més celebrades, ‘Dancing Queens’, inspirada en el grup ABBA, ha tornat a lluir conjunts llampants i coreografies sincronitzades. També han repetit presència ‘Kanixocs’, amb vehicles de xoc i pals amb leds visibles des de la distància; ‘Samba d’Alçada’, amb el seu ritme vibrant i plomalls vistosos, i ‘African Vibes’, que ha captivat el públic amb estampats acolorits i una posada en escena carregada d’energia.

Entre les carrosses més celebrades, 'Dancing Queens', inspirada en el grup ABBA, ha tornat a lluir conjunts llampants i coreografies sincronitzades

El recorregut ha començat a la plaça Francesc Cairat i ha continuat per l’avinguda Verge de Canòlich, el carrer Bonaventura Riera i l’avinguda Rocafort, fins a retornar a la plaça de la Germandat, on s’ha fet el tancament amb la darrera passada de carrosses i comparses. La jornada festiva continuarà a les 20.30 hores amb la botifarrada popular i, tot seguit, amb el ball de disfresses amenitzat per Soulstorm Band, durant el qual es farà la deliberació del jurat i l’entrega de premis del concurs.

El programa de Carnaval seguirà dilluns amb activitats infantils a la plaça de la Germandat, les quals inclouran un taller de serigrafia, un espectacle d’animació i la tradicional despenjada, judici i cremada del Carnestoltes. Dimarts a les 18.00 hores es presentarà la nova marca de l’Espai Laurèdia Jove, L’Espurna, i al llarg de la setmana es desenvoluparan altres propostes com el campus multiesportiu de Carnaval, tallers creatius a l’Escola d’Art i les Bibliovacances.

