Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La corporació comunal preveu examinar en profunditat tota la documentació recollida per determinar l’opció més adequada. | Comú d'Andorra la Vella
El Periòdic d'Andorra
Valoració ciutadana

La prova de ‘Carrers Vius’ conclou amb suport majoritari i consolida la base per al model urbà de 2026

Veïns i establiments destaquen la bona percepció del projecte, amb una valoració elevada i impacte de mobilitat mínim durant el període de test

El procés participatiu impulsat pel Comú d’Andorra la Vella per analitzar la prova pilot de Carrers Vius ha finalitzat amb un resultat favorable per part de la ciutadania i dels comerços implicats. Prop d’un centenar de persones han respost el qüestionari habilitat les darreres setmanes, amb una puntuació global propera als quatre punts sobre cinc, segons el balanç facilitat per la corporació.

El teixit comercial de l’àrea afectada també ha transmès una impressió positiva del període de prova. Segons va assenyalar el cònsol major, Sergi González, les dades obtingudes confirmen que la proposta ha estat ben acollida i que la recollida d’opinions era imprescindible abans de definir qualsevol plantejament urbanístic futur. Diversos participants han destacat que actuacions d’aquest tipus afavoreixen una major activitat al carrer i generen un espai més propici per a la convivència i el passeig.

El Comú examinarà totes les dades per decidir la continuïtat i el format definitiu del programa l’any vinent

Els informes tècnics elaborats durant el pilot assenyalen que l’impacte sobre la circulació ha estat moderat i sense incidències rellevants, fet que ha permès compatibilitzar l’ús ciutadà de la zona amb la mobilitat quotidiana del centre d’Andorra la Vella.

Pel que fa als passos següents, la corporació comunal preveu examinar en profunditat tota la documentació recollida per determinar l’opció més adequada. La decisió final sobre si impulsar una nova edició de Carrers Vius el 2026 es prendrà un cop completada aquesta anàlisi detallada.

Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
‘Benvinguda a la realitat, una nit amb Aura Puig’ posa veu a moments fràgils que revelen desigualtats persistents
Carrers Vius obté un aprovat ciutadà i comercial
Quim Ballesté brilla amb l’or infantil i el judo andorrà suma un cap de setmana de podis destacats

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
Cal Federico presenta les Cistelles de Nadal amb productes artesans i propostes que reivindiquen el territori
  • Parròquies, Societat
Escaldes inicia la fase decisiva per completar els equipaments i l’autonomia anual de la casa de colònies
  • Parròquies, Societat
La 41a Fira de Santa Llúcia amplia l’oferta culinària amb la tapa de Carles Flinch i nous participants locals
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Cal Federico presenta les Cistelles de Nadal amb productes artesans i propostes que reivindiquen el territori
  • Parròquies, Societat
La prova de ‘Carrers Vius’ conclou amb suport majoritari i consolida la base per al model urbà de 2026
  • Parròquies, Societat
Escaldes inicia la fase decisiva per completar els equipaments i l’autonomia anual de la casa de colònies
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu