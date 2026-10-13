La minoria comunal, ‘sorpresa’ pels retards del Dino Forest: «Tres anys després, encara parlem de dinosaures»

El conseller de la minoria comunal de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, ha expressat la seva sorpresa pels retards acumulats en el projecte del Dino Forest, després que s’hagi conegut que la inauguració del parc s’ha ajornat mentre s’estudia la possibilitat d’incorporar un funicular per transportar els visitants per les instal·lacions: «No deixa de sorprendre’m que, tres anys després, encara estiguem parlant de dinosaures. Si en tres anys no hem estat capaços d’obrir un parc, alguna cosa està passant», ha expressat l’excònsol major en declaracions a El Periòdic, reconeixent, però, que desconeix els motius concrets que han provocat els retards.
Tanmateix, Majoral ha evitat qüestionar directament el paper de cadascun dels actors implicats en el projecte, defensant que «la propietat privada, a casa seva, ha de poder fer el que cregui convenient, sempre que s’adapti a la normativa» i remarcant que, pel que fa al comú, poc marge d’actuació té quan es tracta d’un projecte impulsat amb capital privat. «Si és dins de casa seva, la norma ho permet i és un giny per moure la gent dins del mateix parc, que amb els seus diners faci el que cregui convenient, sota el seu risc», ha afegit el conseller, diferenciant dita situació de si la instal·lació s’estengués més enllà dels límits de la propietat.
«Si agafa terrenys comunals és una cosa, i si passa per sobre de terrenys particulars, evidentment és un tema d’enteses entre privats. La cosa penso que es complica, i molt», ha advertit. Altrament, i en ser qüestionat pel possible potencial turístic del Dino Forest, Majoral ha recordat l’afluència de visitants que registrava els jardins de Juberri, els quals van ser retirats arran de les molèsties que generava als veïns: «Aquell parc tenia molta afluència de gent, fins al punt que generava malestar i molèsties als veïns. Això em porta a dir que els dinosaures atrauen i, per tant, que hi haurà gent que hi anirà», ha apuntat l’excònsol.
*Aquesta casa també s’ha intentat posar en contacte amb la majoria comunal per tal de recollir la seva valoració sobre les darreres notícies del projecte, però han declinat la ‘invitació’ de fer cap declaració al respecte.