Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Més de 3.000 racions recuperades gràcies a Rexcatering en el seu primer any. | Comú d'Andorra la Vella
El Periòdic d'Andorra
Consum responsable al malbaratament

La iniciativa Rexcatering es consolida el primer any: gairebé 3.100 racions d’aliments recuperades del Calones

El projecte també ha aconseguit evitar l'emissió de més de 9.100 quilograms de diòxid de carboni fruit d'una mitjana de nou racions per dia

Rexcatering ha recuperat 617 kg d’aliments durant el seu primer any de funcionament, una xifra que representa 3.085 racions procedents dels excedents del menjador Calones. La iniciativa també ha tingut un impacte ambiental destacat, evitant l’emissió de 9.131 kg de diòxid de carboni. Les més de 3.000 racions recuperades equivalen a una mitjana de prop de nou racions diàries al llarg del primer any de funcionament.

«Estem molt satisfets amb els resultats del primer any del projecte Rexcatering», ha destacat en referència al tema la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà d’Andorra la Vella, Maria Nazzaro, qui ha assegurat que «el projecte s’ha consolidat com una eina útil per fomentar un consum més responsable i aprofitar aliments que continuen sent aptes per al consum«.

Convé informar que Rexcatering és una iniciativa impulsada per l’administració de la capital, amb la col·laboració de la Fundació Residuo Cero i el suport de la Plataforma Aprofitem els Aliments (PAA), que dona una segona oportunitat als excedents alimentaris de la cuina del menjador Calones. De manera que els aliments, un cop verificats i envasats seguint totes les garanties de seguretat alimentària, es distribueixen a través d’una màquina expenedora refrigerada instal·lada al vestíbul del Centre de Congressos.

Comparteix
Notícies relacionades
Doble triomf a la Copa del Món dels residents Adrien Boichis i Jenny Rissveds en la modalitat d’XCO
Tor confessa que l’espai trobat per a la zona econòmica especial «presenta limitacions que no el fan edificable»
La 51a Assemblea Parlamentària deixa un missatge clar: «la solidaritat no posa mai en risc la sobirania»

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
L’Estaló buscaria treballar un marc legislatiu amb els implicats aviat i en com adequar les seves subvencions
  • Parròquies, Societat
Demostració de gala dels cans a Ordino per estrenar un espai dedicat a la millora de l’agilitat i de l’exercici
  • Societat, Successos
L’home localitzat dijous al vespre al riu Valira tenia 69 anys i va ser trobat per un vianant que va donar l’avís
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La iniciativa Rexcatering es consolida el primer any: gairebé 3.100 racions d’aliments recuperades del Calones
  • Cultura, Parròquies
L’exposició de Marilyn Monroe atrau un nombrós públic adult que ha gaudit de tres mesos d’art pop
  • Parròquies, Societat
Demostració de gala dels cans a Ordino per estrenar un espai dedicat a la millora de l’agilitat i de l’exercici
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu