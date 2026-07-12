La iniciativa Rexcatering es consolida el primer any: gairebé 3.100 racions d’aliments recuperades del Calones

Rexcatering ha recuperat 617 kg d’aliments durant el seu primer any de funcionament, una xifra que representa 3.085 racions procedents dels excedents del menjador Calones. La iniciativa també ha tingut un impacte ambiental destacat, evitant l’emissió de 9.131 kg de diòxid de carboni. Les més de 3.000 racions recuperades equivalen a una mitjana de prop de nou racions diàries al llarg del primer any de funcionament.
«Estem molt satisfets amb els resultats del primer any del projecte Rexcatering», ha destacat en referència al tema la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà d’Andorra la Vella, Maria Nazzaro, qui ha assegurat que «el projecte s’ha consolidat com una eina útil per fomentar un consum més responsable i aprofitar aliments que continuen sent aptes per al consum«.
Convé informar que Rexcatering és una iniciativa impulsada per l’administració de la capital, amb la col·laboració de la Fundació Residuo Cero i el suport de la Plataforma Aprofitem els Aliments (PAA), que dona una segona oportunitat als excedents alimentaris de la cuina del menjador Calones. De manera que els aliments, un cop verificats i envasats seguint totes les garanties de seguretat alimentària, es distribueixen a través d’una màquina expenedora refrigerada instal·lada al vestíbul del Centre de Congressos.