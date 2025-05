Omplir la parròquia "de convivència i alegria"

La Fira d’Abril de Sant Julià creix i es trasllada a la plaça de la Germandat amb més concerts i suport institucional

L’esdeveniment guanya espai i projecció en una edició que aposta per la gastronomia andalusa, artistes del país i una major participació veïnal

Sant Julià de Lòria acollirà els pròxims 17 i 18 de maig una nova edició ampliada de la Fira d’Abril, organitzada per la Colla Laurediana. Per primer cop, l’esdeveniment tindrà lloc a la plaça de la Germandat i comptarà amb més actuacions musicals, així com amb la col·laboració econòmica i logística del Comú.

La principal novetat d’aquesta edició del 2025 és el canvi d’ubicació. Segons la consellera de Turisme, Judith López, “l’any passat ja es va demanar ampliar l’espai i aquest any, finalment, ho hem fet possible”. El representant de la Colla Laurediana, Jordi Blanco, ha celebrat el canvi d’escenari i ha agraït el suport del Comú: “Les dues darreres edicions van ser en petit format i enguany fem un pas endavant gràcies a aquest suport”.

El trasllat respon a l’increment d’assistència que ha viscut la festa. “Dissabte passat ens vam veure desbordats”, ha reconegut Blanco. “La configuració de l’espai al jardí de la Morera dificultava la feina dels treballadors i, si volíem mantenir la qualitat de l’esdeveniment, necessitàvem un espai més ampli”, ha afegit.

L’edició d’enguany també augmenta l’oferta musical. Si fins ara es programava un sol concert per tarda, aquest 2025 se n’oferiran tres. “Hem apostat per artistes del país, perquè tenim molta qualitat”, ha destacat Blanco. Entre els noms confirmats hi ha Johel Artista, Rumband, Alendoy Flamenc Andorra, Francisco Amat i Fit Gipsy Dance. També actuarà l’Escola de Dansa Espanyola d’Encamp, que oferirà, a més, una classe magistral. El “concert estrella”, segons l’organització, serà el del cantant Luis Romero i la seva banda, vinguts de fora del país.

Per a la Colla Laurediana, que organitza la fira per tercer any consecutiu, el suport de la corporació comunal representa una fita important. “Des del comú estem molt contents de col·laborar amb els joves de la parròquia”, ha afirmat López. La consellera ha subratllat que la Fira d’Abril “ajuda a revitalitzar i dinamitzar la parròquia”. Com a part de les condicions per al trasllat a la plaça de la Germandat, dos establiments de restauració locals –Valireta i Casa Meva– oferiran gastronomia típica andalusa durant els dos dies de celebració.

Pel que fa als horaris, la fira obrirà dissabte 17 a les 12.00 hores i tancarà a les 00.00 hores. Diumenge 18, l’activitat s’iniciarà a la mateixa hora i es clourà a les 19.00 hores. A més dels concerts i la gastronomia, els visitants podran gaudir d’altres elements típics de la cultura andalusa, com el rebujito. L’objectiu, segons Blanco, és que l’esdeveniment “ompli la parròquia de convivència i alegria”.