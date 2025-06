Consell de Ministres

La desviació de la Massana enceta la fase final amb la licitació del tram entre el pont de Palanques i el telecabina

El projecte inclou un viaducte i un tram a cel obert, mentre que a Sant Julià s’han formalitzat els honoraris per a la fase 2 del túnel de Rocafort

El Consell de Ministres ha aprovat aquesta setmana dues mesures clau per continuar avançant en la construcció de dues de les infraestructures viàries més complexes i llargament reivindicades del país. D’una banda, s’ha donat llum verda a la licitació dels treballs d’un nou tram de la desviació de la Massana cap a Ordino; de l’altra, s’han formalitzat els honoraris corresponents a la direcció d’obra de la fase 2 de la desviació de Sant Julià de Lòria.

Pel que fa a la Massana, el tram que ara es proposa licitar és el número 4 del projecte, que connectarà el pont de Palanques amb el telecabina de la Massana. Té una longitud total de 330 metres i es divideix en dues parts diferenciades: un primer segment a cel obert de 216 metres de llargada i 15 metres d’amplada, i un segon tram en viaducte de 114 metres. El termini previst per a l’execució d’aquestes obres és de 20 mesos.

Actualment, ja estan en marxa els treballs de tres trams de la desviació, amb una inversió acumulada de 26 milions d’euros. Amb l’impuls d’aquest nou paquet d’obres, només restarà un tram pendent de licitar. Segons el calendari previst, tota la infraestructura hauria d’estar completada l’any 2027.

Avança també la desviació laurediana

Pel que fa al projecte de la desviació de Sant Julià de Lòria, el Govern ha formalitzat els honoraris per a la direcció d’obra de la seva fase 2. Aquesta decisió arriba després de l’adjudicació de les obres del túnel de Rocafort per un import de 24 milions d’euros. L’inici dels treballs d’aquesta fase, concretament per la boca sud, està previst per a la primera quinzena de juliol, un cop finalitzats els treballs previs de protecció del vessant. La direcció d’obra ha estat assignada a la unió temporal d’empreses UTE Engitec-Meta Engineering, per un import de 468.341,21 euros.