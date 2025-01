La capital col·loca una rampa al carrer Alzinaret per maximitzar la seguretat

El Comú d’Andorra la Vella ha dut a terme una actuació en la rampa d’accés del carrer de l’Alzinaret (el qual se situa al carrer mossèn Enric Marfany) destinada a millorar l’accessibilitat dels vianants. De manera que s’ha retirat les escales que hi havia a la part dreta del carrer; una intervenció a la via pública, val a dir, que s’ha aprofitat també per reparar dos col·lectors que hi havia a la zona i que havien provocat un assentament de la voravia. Per això, la corporació ha destinat 40.000 euros en dur a terme aquesta millora.

Cal recordar, d’altra banda, que durant la campanya electoral l’actual majoria va defensar que es volien impulsar “un seguit de mesures destinades a facilitar la mobilitat dels ciutadans”, com també a fer “més segurs els espais destinats als vianants”. L’actuació al carrer de l’Alzinaret va ser una de les que es van posar com a exemple, i avui ja es troba reformat. Cal destacar que la intervenció s’ha dut a terme en els darrers dies d’any i ha consistit, com s’ha esmentat, en retirar els esglaons que hi havia en aquest punt i substituir-los per una rampa.

En darrer lloc, cal recordar que l’administració de la capital ha iniciat un pla de xoc per rehabilitar i millorar l’estat de les voravies més malmeses de la parròquia. Això ho ha fet després de dur a terme una diagnosi dels punts més crítics de la via pública, i altrament amb la voluntat de potenciar les actuacions que ja van arrencar al gener a diferents indrets. El Departament de Serveis Públics va començar així a principis de novembre els treballs per actuar abans que finalitzi l’any en fins a quatre quilòmetres de voravies.