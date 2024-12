La capital aprova un nou espai públic de 600 metres quadrats a Santa Coloma

Santa Coloma guanyarà un nou espai públic de 600 metres quadrats gràcies al conveni al qual ha arribat la corporació comunal amb un privat. Aquesta nova plaça s’ubicarà entre el carrer del Cedre i el d’Esteve Albert, a través d’una col·laboració entre el Comú d’Andorra la Vella i l’empresa constructora que permetrà ampliar els espais públics de la zona.

“El conveni no només respon a les necessitats del barri, sinó que contribueix a dinamitzar i cohesionar l’entorn urbà, oferint als veïns un nou espai de convivència”, va explicar el conseller de Transformació Digital i Sostenibilitat, i Habitatge, Marc Torrent, en la sessió de Consell de Comú celebrada aquest dimarts passat i on el conveni va rebre el vistiplau de tots els consellers comunals. Per altra banda, Torrent va concretar que la urbanització anirà a càrrec de l’empresa, mentre que la corporació encapçalada per Sergi González assumirà el manteniment i la instal·lació del mobiliari urbà i la il·luminació.

En la mateixa sessió de Comú, els consellers comunals també van donar suport unànime a un altre acord amb un privat, referent al fet d’afegir una addenda al contracte de concessió entre la corporació i el British College Overseas (BCO), la qual regula que l’empresa propietària del centre educatiu es farà càrrec del projecte d’urbanització de la fase 1 del pla parcial de Cal Comellaire. Aquesta inclou, entre altres, l’ampliació de la carretera de la Comella en diverses fases, la canalització del torrent i l’ampliació del col·legi.